Outlander saison 5 : Caitriona Balfe défend la scène choquante de l'épisode 12

Regarder Outlander n'est pas toujours une partie de plaisir et le final de la saison 5, diffusé ce dimanche 10 mai sur Starz aux USA, nous l'a une nouvelle fois rappelé. Si Claire a finalement été sauvée par son mari, libérée des mains du terrible Lionel Brown qui l'avait préalablement kidnappée, il est compliqué de dire que l'héroïne incarnée par Caitriona Balfe a eu le droit à une happy ending. Et pour cause, avant de retrouver les bras de Jamie, Claire a malheureusement vécu l'enfer.

Inspiré du sixième tome de la saga littéraire de Diana Gabaldon, cet épisode a malheureusement vu l'héroïne se faire battre et violer par de nombreux hommes. Et malgré une mise en scène pudique sur cette horreur - Claire s'imaginait une vie paisible en 1960 durant Thanksgiving afin de se détacher de cette tragédie, le traumatisme a néanmoins été présent pour le personnage et pour les spectateurs.

Pas de violences sexuelles gratuites à l'écran

Pourtant, là où l'on pourrait logiquement penser que les scénaristes d'Outlander abusent de ces séquences - c'est déjà la troisième fois qu'un personnage principal est victime de viol après Jamie en saison 1 et Brianna en saison 4, Caitriona Balfe, interrogée par le New York Times, s'est montrée satisfaite de leur traitement à l'écran. L'actrice l'a révélé, il ne s'agit jamais de choquer pour le plaisir, mais de réellement raconter quelque chose.

"Si nous devons raconter ce genre d'histoires, nous devons mettre en avant des choses qui n'ont encore jamais été vues par le public. Ça nous permet d'enclencher des discussions" a-t-elle notamment expliqué, avant de préciser son propos, "Avec la reconstruction de Jamie en saison 1 et 2, on a abordé quelque chose de rarement explorée à la télé, qui est l'idée du viol d'un homme." Et pour Claire ? "On aborde ce mécanisme psychologique de distanciation" où, pour sa propre survie mentale et physique, la victime abandonne temporairement son corps.

De vraies conséquences à venir en saison 6

Cependant, la comédienne l'a confessé, si ce mécanisme a réellement aidé Claire à surmonter cette épreuve et à ne pas donner d'importance à ses ravisseurs, il ne faut pas croire qu'il n'y aura pas de conséquences. On l'a d'ailleurs constaté, sa technique n'était pas sans failles, "Qu'importe sa volonté de se créer une protection mentale, l'horreur pure de ce qu'elle traversait s'infiltrait dans son évasion".

De fait, Caitriona Balfe l'a promis, la série ne va pas simplement passer à autre chose après avoir décidé de choquer son héroïne et les fans dans ce final. Au contraire, Outlander a désormais pour mission de raconter la réalité : "Son chemin vers la guérison continuera la saison prochaine. Le danger avec Claire que l'on perçoit comme une femme forte, c'est que parfois les gens ont tendance à oublier qu'elle n'est pas faite en métal. Les choses peuvent profondément la blesser. On doit montrer que la force ce n'est pas simplement avancer et tenter de ne pas se laisser affecter par les choses. Car personne n'est comme ça, ce n'est pas humain".

Outlander très proche de la réalité

Enfin, pour ceux qui pensent que la série s'intéresse un peu trop au viol afin de faire volontairement parler d'elle, Caitriona Balfe a une réponse parfaite. Outlander n'est pas là pour tenter de buzzer, mais elle traite malheureusement d'une triste réalité que l'on a tendance à ignorer : "Les agressions sexuelles et le viol sont prédominants dans notre société. 1 femme sur 6 a été victime d'une tentative de viol, ou d'un viol, aux USA. C'est une statistique folle. On a un vrai problème dans notre société à ce sujet et ça se reflète dans notre histoire".