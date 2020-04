Outlander saison 5 : qu'est-il arrivé à Ian ? La réponse selon les romans

Roger est toujours vivant dans Outlander ! Après le cliffhanger de fin de l'épisode 7, on a pu découvrir que le mari de Brianna (Sophie Skelton) n'est pas mort après avoir été pendu par erreur. Mais le personnage joué par Richard Rankin n'était pas en grande forme dans l'épisode 8, disponible depuis lundi sur Netflix... tout comme Ian (John Bell). De retour à Fraser's Ridge, le neveu de Jamie (Sam Heughan) semblait déprimé et tentait même de se suicider avant que Roger ne l'en empêche.

Les indices de l'épisode 8 sur Ian

Souvenez-vous, à la fin de la saison 4, Ian décidait de rester chez les Mohawk afin de permettre à Roger de pouvoir revenir auprès de Bree. Une expérience qui semble avoir été très compliquée pour le jeune homme. Dans l'épisode 8 de la saison 5 de Outlander, on comprenait que sa détresse avait un lien avec sa femme. Une chose que Diana Gabaldon, l'auteure de la saga Le Chardon et le Tartan qui a inspiré la série confirme. "Sa perte n'est pas expliquée en détail mais les téléspectateurs et Roger comprennent que ce qu'il a perdu, c'est sa femme dont nous ignorions l'existence." a expliqué l'auteure à Parade.

Ce qu'il se passe dans les romans

Mais que se passe-t-il pour Ian dans les romans ? La suite de cet article contient des spoilers sur les livres et donc peut-être sur la série.