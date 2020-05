Outlander saison 5 : Claire en danger dans le trailer de l'épisode final, une théorie se confirme

Claire en danger dans ce teasing de l'épisode 12 d'Outlander

Disponible en US+24 sur Netflix, la saison 5 d'Outlander est riche en surprises. Alors qu'un acteur se disait déçu par la mort de son personnage dans la série, les choses se gâtent pour Jamie (Sam Heughan) et Claire (Caitriona Balfe). A la fin de l'épisode 11, alors que Brianna (Sophie Skelton) et Roger (Richard Rankin) retraversent les pierres avec leur enfant pour retourner dans le futur, Claire se fait enlever. Les fans ont pu reconnaître les hommes qui ont rallié Lionel Brown. Jamie ayant refusé de l'aider avec sa milice, il aurait donc kidnappé sa femme par vengeance. Et alors que les téléspectateurs attendent l'épisode 12 (qui sera le dernier de la saison 5) pour savoir ce qui se passe ensuite, un trailer du season finale a de quoi faire peur.

Postée sur la chaîne YouTube de Starz (chaîne qui diffuse Outlander aux Etats-Unis), la vidéo tease des moments compliqués à venir pour Claire. Dans la description, il est même indiqué : "Claire luttera pour survivre au traitement brutal de ses ravisseurs, tandis que Jamie rassemble un groupe d'hommes fidèles pour l'aider à sauver sa femme". Et dans les images, on peut voir Jamie tirer sur quelqu'un et Claire s'effondrer sur le sol, en larmes. L'épisode final promet donc d'être explosif et l'héroïne est clairement en danger. Et une théorie des fans, liée à une scène dans les livres de Diana Gabaldon, semble ainsi se confirmer.

L'horrible théorie du final semble se confirmer

Comme le rappelle Digital Spy, en janvier 2020, Caitriona Balfe avait révélé à la Television Critics Association (TCA) : "Il y a une intrigue me concernant à la fin de la saison 5 qui est très difficile". "Je ne peux pas vraiment en parler" avait-elle ajouté, "mais c'est une histoire que nous avons extraite du livre six, A Breath Of Snow And Ashes, de Diana Gabaldon. Nous avons pris un risque avec la façon dont nous voulions le traiter visuellement et narrativement".

Il se trouve que dans le tome 6, Claire se fait effectivement enlever par Lionel Brown, avant d'être violée et torturée pendant plusieurs jours. Même si elle finit par être sauvée dans le livre, il n'en demeure pas moins que c'est encore une épreuve douloureuse pour l'héroïne. Vu qu'elle se fait effectivement enlever par les hommes de Brown à la fin de l'épisode 11 de la saison 5 d'Outlander, beaucoup d'internautes sont donc sûrs que cette terrible partie va se réaliser dans l'épisode 12. Une théorie qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux, tous les éléments semblant coïncider.

Après la scène de viol de Jamie par Randall et la scène de viol de Brianna qui avait été coupée au montage, voilà que Claire devrait subir elle aussi une agression sexuelle (elle qui avait déjà été victime de plusieurs tentatives). Un final qui s'annonce donc très sombre.