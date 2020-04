Outlander saison 5 : un acteur déçu par la mort de son personnage dans l'épisode 10

Décidément, la saison 5 de Outlander enchaîne les moments forts... et les morts. Dans l'épisode 7, c'est Murtagh (Duncan Lacroix) qui a été tué et le destin de Roger (Richard Rankin) était laissé en suspens. Le mari de Brianna s'en est sorti et c'est ensuite Jamie (Sam Heughan) qui a frôlé la mort dans l'épisode 9. Dans l'épisode 10, la famille Fraser/MacKenzie allaient à la rencontre du grand méchant de la série : Stephen Bonnet (Edward Speleers). Ce dernier capturait Brianna (Sophie Skelton) et finissait par... mourir. Condamné à la mort par noyade pour ses crimes, il était finalement tué d'une balle dans la tête, tirée par Bree.

Pourquoi Edward Speleers est déçu de la mort de Stephen Bonnet

Interrogé sur la mort de Stephen Bonnet, apparu pour la première fois dans l'épisode 1 de la saison 4 de Outlander, Edward Speleers a avoué être un peu déçu que la série ait décidé de faire disparaître son personnage. Pourquoi ? Car dans les romans de Diana Gabaldon, l'intrigue de Stephen Bonnet est beaucoup plus développée que dans la série. "Il y avait beaucoup d'autres choses que je voulais faire dans ce rôle avant qu'il ne fasse ses adieux" a-t-il confié à Collider.

Pour le site de Town & Coutry, l'acteur confie être un peu "irrité" de cette fin, prématurée selon lui. "Cela m'a blessé de me dire que je ne pourrai plus jouer ce personnage et ne pas voir certaines histoires du livre" a-t-il avoué. Mais Edward Speleers comprend aussi les choix des scénaristes. "C'est très compliqué de tout garder. Ce sont de gros romans" a-t-il confié au site. Et d'ajouter auprès de Collider : "Je savais qu'il allait mourir à un moment. J'ai pensé que c'était le bon moment même si ça m'a semblé un peu prématuré au départ. D'un point de vue créatif, sa sortie était très bien écrite. Le script de son dernier épisode était chargé et très bien écrit, c'était une belle opportunité de dire ce qu'il avait toujours voulu dire".

Une scène finale irréelle

Edward Speleers déclare à Collider avoir appris la mort de son personnage par un coup de téléphone durant ses vacances, lui demandant de venir afin de préparer une prothèse pour une balle... dans la tête. "Je me suis dit que ça voulait sûrement dire que je n'allais pas m'en sortir" s'est rappelé l'acteur. Pour Town & Country, il s'est aussi confié sur la scène de la mort : avant d'être tué par Brianna, Bonnet est attaché à un poteau alors que l'eau monte petit à petit. "C'était assez irréel (...) C'était un endroit très tranquille avec un beau lac, des bois, des gens en costume sur la berge. (...) Dès que les caméras ont démarré, c'était tellement irréel, presque comme si je ne remarquais plus personne, c'était un moment très calme." explique l'acteur.