Outlander saison 5 : mort d'un personnage culte dans l'épisode 7, son interprète se confie

Les lecteurs de la saga littéraire Outlander imaginée par Diana Gabaldon le savaient, le temps de Murtagh Fitzgibbons Fraser dans la série de Starz était compté. Ainsi, sans véritable surprise, le bras droit de Jamie - incarné par Duncan Lacroix, est finalement décédé ce dimanche 29 mars dans l'épisode 7 de la saison 5.

Murtagh rattrapé par le temps

Et malheureusement pour le personnage - et les fans, il est difficile de ne pas considérer sa mort comme ridicule/décevante. Quelques secondes après avoir sauvé la vie de Jamie, une nouvelle fois menacé par un personnage, Murtagh s'est en effet fait tirer dessus par erreur par un membre de la milice du héros. Oui, pour un personnage aussi cool et badass, on aurait espérer un départ plus héroïque que ça, notamment au coeur de la bataille d'Alamance qui venait tout juste de se conclure.

Seul point positif à retenir de cette séquence, Murtagh a eu le temps de dire quelques mots touchants avant de rendre l'âme : "Je n'ai jamais trahi votre mère, qu'importe qui me l'a demandé. N'aie pas peur, mourir ne fait pas mal". Une page de l'histoire d'Outlander vient donc de se tourner et on a encore du mal à savoir si c'est réellement une bonne chose ou non tant la réécriture du personnage était, jusque-là, intéressante.

Une mort fidèle

Quoi qu'il en soit, ne comptez pas sur Duncan Lacroix pour être triste face à un tel sort. Au micro de TVLine, le comédien a au contraire confié être pleinement satisfait de cette conclusion : "Ça s'est passé exactement de la façon dont je le souhaitais. C'est vraiment comme ça que je l'imaginais." Surtout, il l'a rappelé, "c'est un peu ce qui se passe dans les livres, mais transposé 25 ans plus tard. Il dit les mêmes lignes à Jamie dans les livres". Bref, la scène semble peut-être injuste mais elle est fidèle à l'oeuvre originale. Tant pis pour notre coeur.

A noter tout de même que cette séquence n'a évidemment pas été facile à tourner pour l'acteur. Duncan Lacroix l'a également confessé, cette mort ne l'a pas laissé indifférent : "On a tourné la scène au pied de l'arbre deux fois. La première fois a été très difficile émotionnellement. Je ne m'y attendais pas. Mais dans cette scène, je disais au revoir à ce personnage que j'incarnais depuis 6 ans. Ça m'est vraiment tombé dessus entre les prises".

Il reste des mouchoirs à quelqu'un ?