Outlander : Jamie bientôt tué dans l'histoire ? L'autrice se confie

Suite à l'épidémie de Covid-19 qui frappe le monde entier, il est difficile de savoir précisément quand la future saison 6 d'Outlander sera tournée et donc diffusée. Heureusement, Diana Gabaldon - l'autrice à l'origine de la saga littéraire dont est adaptée la série, vient d'annoncer une bonne nouvelle : un nouveau livre va prochainement voir le jour afin de nous aider à patienter.

Un nouveau livre en approche

"Je suis sur le point de terminer l'écriture du 9ème livre" a-t-elle notamment révélé à Maril Davis (productrice de la série) dans une émission sur YouTube. Et selon elle, ce nouveau roman devrait être très apprécié des fans pour son ambiance, "En ce qui le concerne, c'est un livre vraiment très intéressant et je m'amuse vraiment avec. Surtout maintenant que j'en suis arrivée à la phase finale et que je sais exactement où je vais."

Cependant, sans grande surprise, cette nouvelle histoire ne sera pas à découvrir sans paquet de mouchoirs à côté. Alors que cet univers a déjà pris pour habitude de nous briser le coeur, la suite continuera de nous faire souffrir, "Je ne peux pas vous assurer qu'il n'y aura pas de tragédies là-dedans".

Pas de mort pour Jamie

La bonne nouvelle en revanche, c'est que Jamie ne sera pas concerné par ça. Là où le héros de cette saga a traversé toutes les souffrances possibles depuis le premier tome, Diana Gabaldon a promis, "Soyons clair, il ne va pas mourir". Consciente des craintes du public vis-à-vis du futur de cette histoire, l'autrice a par la suite précisé, "Il y a quelques mois, quelqu'un m'a demandé 'Pouvez-vous dire 5 mots capables de donner aux gens l'envie de lire le 9ème livre ?' et j'ai répondu oui. Il est toujours en vie. C'est ce qui leur fait peur, que Jamie meurt dans le livre. Et je ne pense pas me tromper en affirmant qu'il ne va pas mourir".

Des propos qui devraient donc rassurer les fans, même si dans le même temps, Diana Gabaldon a refusé de dire quoi que ce soit concernant l'avenir de Claire, "Il faudra attendre et voir". Arf...