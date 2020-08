Outlander : avant la saison 6, une émission avec les acteurs

Le Droughlander (aka l'attente entre deux saisons de la série) s'annonce très long cette année. Le tournage de la saison 6 devait débuter au mois de mai, juste après la diffusion du final de la saison 5 mais, suite à la crise sanitaire liée au coronavirus, il ne devrait pas démarrer avant cet automne. Si Outlander vous manque, vous pouvez toujours lire les romans, ou bien regarder la nouvelle émission qui débute ce dimanche 23 août sur Facebook.

Une émission Outlander... pour la bonne cause

Histoire de faire patienter les fans de la série, Sony Pictures qui produit Outlander a décidé de faire appel aux acteurs pour une nouvelle émission en quatre parties : Outlander End of Summer Series. Chaque dimanche à partir du 23 août sur la page Facebook The Outlander Collector, vous avez rendez-vous avec les acteurs et auteurs de la série afin d'en découvrir plus sur l'univers d'Outlander !

Une émission tournée à distance (évidemment) qui permettra de soutenir une association : via l'outil Facebook, les fans pourront soutenir Médecins sans frontières en faisant un don. Une bonne initiative qui devrait combler tous ceux qui sont déjà en manque d'Outlander. Découvrez le programme des quatre émissions ci-dessous :

- Book Corner avec Diana Gabaldon et Maril Davis (23 août) : l'auteure des romans et la productrice exécutive Maril Davis évoqueront l'adaptation de la saga Le Chardon et le Tartan en série et répondront aux questions des fans. Diana Gabaldon donnera aussi quelques indices sur le 9ème livre consacré à Claire et Jamie.

- A Taste of Outlander (30 août) : l'auteure du livre de recettes d'Outlander, Theresa Carle-Sanders, et les acteurs Lauren Lyle (Marsali) et John Bell (Ian) cuisineront en direct.

- The Music of Outlander (6 septembre) : le compositeur Ben McCreary et la chanteuse Raya Yarbrough qui interprète le générique parleront de leurs moments musicaux préférés en compagnie de Maria Doyle Kennedy (Jocasta). Une interprétation du générique, The Skye Boat Song, a cappella par 12 artistes est prévu.

- Catch Up with Caitriona and Sam (13 septembre) : Caitriona Balfe et Sam Heughan se réunissent pour parler de leurs moments favoris de la série et répondre aux questions des fans.