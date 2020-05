Outlander saison 6 : tournage repoussé, intrigues... tout ce que l'on sait sur la suite

Pour son ultime épisode, la saison 5 de Outlander n'a pas épargné Claire (Caitriona Balfe). La femme de Jamie a été enlevée par Lionel Brown, battue puis violée par les hommes qui l'accompagnaient. Au final, elle a été sauvée par Jamie (Sam Heughan) mais cet événement va évidemment avoir des conséquences. En parallèle, on apprenait que Brianna (Sophie Skelton), Roger (Richard Rankin) et Jemmy n'avaient pas voyagé à travers la pierre. Alors, que va-t-il se passer dans la suite du show adapté des romans de Diana Gabaldon ?

Le tournage repoussé

Première mauvaise nouvelle : il faudra sûrement patienter un moment avant l'arrivée de la saison 6 de Outlander sur Netflix. Suite à la pandémie de Coronavirus qui a interrompu la plupart des tournages à travers le monde, les acteurs ne pourront pas se retrouver tout de suite pour mettre en boîte les nouveaux épisodes. Il y a quelques jours, Sam Heughan qui a récemment dévoilé avoir été harcelé par des fans a expliqué que le tournage devait à l'origine débuter au tout début du mois de mai. "Maintenant, ce sera à l'automne. Il faudra attendre pour le savoir" a-t-il expliqué.

La Révolution Américaine au centre des intrigues

La saison 6 de Outlander devrait couvrir le sixième roman de la saga Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, intitulé La Neige et la Cendre. L'enlèvement de Claire était d'ailleurs directement tiré de ce livre. Comme l'ont confié Sophie Skelton et le producteur Matthew B. Roberts à Deadline, la Révolution Américaine sera au coeur des intrigues avec, aussi, la menace de la guerre d'indépendance. "Ce sera une histoire très dramatique, remplie d'action mais bizarrement amusante" prévoit l'interprète de Brianna. "Je pense que cela prendra une grande partie de la saison, cette Révolution qui débute et qui est une période géniale de l'Histoire. Nous verrons comment les Fraser y font face ensemble et ce sera vraiment magnifique. Ce sera épique" prévoit l'actrice. De son côté, le producteur prévoit aussi l'arrivée de nouveaux personnages puisque des personnes vont s'installer près de Fraser's Ridge.

Une longue guérison pour Claire

Interviewée par Elle, Caitriona Balfe a évoqué la suite de Claire et prévient que ça ne sera pas facile pour elle. "Claire va avoir un long chemin de guérison. Elle va sûrement essayer de revenir à une certaine normalité mais je ne pense pas qu'elle réalise à quel point ce sera difficile pour elle psychologiquement." a expliqué l'actrice.

Une surprise pour Brianna

Attention, la suite contient un spoiler sur les livres. Dans son interview pour Deadline, Sophie Skelton a également évoqué un moment fort du sixième roman : l'arrivée d'un nouvel enfant pour Roger et Brianna. L'actrice laisse entendre que cela sera bien intégré à la saison 6 de la série.

Marsali et Fergus face à une situation inédite

Enfin, Lauren Lyle qui incarne Marsali a laissé entendre à TVLine que son personnage et celui de Fergus (César Domboy) vont avoir droit à une intrigue surprenante. "Ils vont être ensemble mais ce sera dans une situation complètement différente de ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant" a confié l'actrice.