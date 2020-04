Sam Heughan (Outlander) harcelé par des internautes : "Je ne laisserai plus faire"

La célébrité a évidemment des bons mais aussi des mauvais côtés. Certaines stars sont constamment victimes d'insultes sur les réseaux sociaux, une chose qui les affecte fortement. Après Lili Reinhart, Rebecca Black ou Enjoyphoenix, c'est Sam Heughan qui a décidé de prendre la parole à ce sujet.

Sam Heughan harcelé constamment depuis six ans

Ce vendredi 17 avril, l'acteur d'Outlander a posté un long message sur son compte Twitter. Dans le texte, celui qui serait célibataire évoque six années de "harcèlement constant et de faux discours". "Je suis perdu, blessé et je dois m'exprimer. Cela affecte ma vie, ma santé mentale et me pose des soucis chaque jour" écrit l'interprète de Jamie Fraser. Comme il l'explique, Sam Heughan est très régulièrement victimes d'insultes mais pas seulement : certains l'accusent de mentir sur sa sexualité, le menacent de mort ou encore l'accusent de profiter de ses fans, de vouloir leur soutirer de l'argent et même le suivent jusque chez lui.

L'acteur n'est d'ailleurs pas le seul au centre de ce harcèlement puisqu'il avoue que sa famille, ses amis et même ses collègues sont régulièrement visés. "Ils ont harcelé mes collègues de travail et essayé de hacker nos mails et comptes personnels" écrit l'acteur qui avait jusque-là gardé le silence. "Je n'ai rien fait de tout cela. Je suis un mec normal et je ne ressemble pas aux personnages que je joue." déclare-t-il.

Il s'explique sur son confinement critiqué par certains

Parmi les critiques récentes dont il fait l'objet, Sam Heughan évoque son confinement. Avant que la situation liée au Covid-19 n'empire, l'acteur était en vacances à Hawaï où il a décidé de rester par mesure de sécurité. "Je suis venu ici avant que les voyages ne soient interdits. Personne ne savait à quel point la situation allait empirer et, après avoir pris conseil auprès de personnes en qui j'ai confiance, j'ai décidé de rester dans un environnement où je suis en sécurité. C'était une bonne décision. Je suis en sécurité, isolé, je ne mets personne en danger (...) On ne nous a pas demandé de partir" écrit l'acteur qui explique être très nerveux à l'idée de rentrer chez lui en Angleterre. "Je suis nerveux à l'idée de prendre 3 à 5 vols pour rentrer en Angleterre, passer 20 heures dans des avions, m'exposer au danger et être coincé dans une ville. Cela ne ferait qu'augmenter les risques pour moi et pour les autres. J'ai récemment été malade pendant 3 mois et je dois faire très attention." ajoute Sam Heughan dans son texte.

"Je ne laisserai plus faire"

Face à ces accusations mensongères et ce harcèlement, Sam Heughan a décidé de porter plainte. "Je ne peux pas en dire plus pour des raisons légales mais il y a parmi [ses harceleurs] des professeurs, des psychologues, des adultes qui devraient savoir que c'est grave." souligne l'acteur. "Je ne laisserai plus faire et je bloquerai tout ceux qui écrivent des choses diffamatoires ou injurieuses. (...) Pour ceux qui ne seraient pas contents, je vous suggère de ne plus me suivre" a-t-il également ajouté avant de conclure : "A chaque fan qui m'a soutenu et qui soutient chacun de mes rôles, MERCI. Je suis reconnaissant du fond de mon coeur. Restez en sécurité et soyez gentils avec vous-même et avec les autres.".