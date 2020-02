Sam Heughan célibataire ? L'acteur de Outlander se serait séparé de sa girlfriend

Sam Heughan célibataire ?

Alors que la saison 5 d'Outlander (diffusée sur Starz aux Etats-Unis) est disponible sur Netflix depuis ce lundi 17 février 2020, le héros de la série s'est confié sur sa vie privée à Inquirer. Sam Heughan, après avoir été notamment en couple avec MacKenzie Mauzy et Amy Shiels, serait désormais célibataire. C'est ce que laisse penser ses propres révélations dans l'interview. "Les relations sont difficiles quand on travaille en Ecosse 10 mois de l'année" a-t-il déclaré, "peut-être que je trouverai quelqu'un éventuellement". Donc il serait bel et bien séparé de sa petite amie.

"Je voyage beaucoup et dès que j'ai un moment de vide, j'essaye de travailler sur d'autres projets. Ma carrière passe en premier" a expliqué celui qui incarne Jamie Fraser dans le show à succès, "Ma priorité a toujours été ma carrière donc c'est là où j'en suis pour le moment". Sam Heughan a donc toujours fait passer ses relations amoureuses au second plan, même s'il reste persuadé de tomber vraiment amoureux un jour. "Je suis sûr qu'à un moment donné, je tomberai à la renverse et après je serai foutu" a-t-il ainsi avoué en riant.

"Ce serait incroyable de trouver un amour comme ça"

L'acteur écossais qui aura 40 ans le 30 avril prochain a également avoué lors de ce même entretien : "Il (Jamie, ndlr) est vraiment loyal et un peu têtu. L'amour que Jamie a pour Claire, ce serait incroyable de trouver quelque chose comme ça pour moi". Sam Heughan rêve donc de trouver l'amour comme Jamie et Claire et de vivre une romance aussi puissante.

Déjà, en juin 2019 le BG avait l'air d'être célibataire. Il avait en effet déclaré à Parade à propos de l'idylle des personnages principaux d'Outlander : "Je pense que c'est quelque chose à laquelle tout le monde aspire. (...) J'aime penser que ça existe et qu'un jour, j'aurai ça moi aussi".

Non, il n'est pas avec Caitriona Balfe

Et alors qu'il serait donc un coeur à prendre, plusieurs fans s'imaginent encore que Sam Heughan et Caitriona Balfe sont en couple dans la vie. Sauf que les interprètes de Jamie et Claire sont juste très bons amis. Au début de l'année 2018, l'actrice avait annoncé s'être fiancée à Tony McGill. Elle et le producteur de musique se sont même mariés en août 2019. La star est donc casée, et pas avec son partenaire à l'écran.

Celui qui sera bientôt à l'affiche du film Bloodshot avec Vin Diesel a d'ailleurs parlé de leur forte amitié en indiquant à Inquirer : "C'est une femme tellement merveilleuse, intelligente et créative", "et plus que tout, c'est une bonne amie. Elle me force à me sociabiliser quand je ne le veux pas. (...) C'est génial de faire partie, et d'être toujours le bienvenu, dans son monde".