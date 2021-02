La Chronique des Bridgerton saison 2 : 5 choses qui nous attendent (selon le roman)

Avant d'être une série à succès vue par 82 millions de foyers en un mois (soit la série la plus vue de l'histoire de Netflix), La Chronique des Bridgerton est aussi une saga littéraire à succès. L'auteure, Julia Quinn, a publié 8 romans (chaque livre est consacré à un enfant de la famille Bridgerton et vous pouvez déjà découvrir l'intrigue de chacun des livres) entre 2000 et 2006. Après Daphné (Phoebe Dynevor) et son histoire avec Simon (Regé-Jean Page), le 2e livre est donc consacré à Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). On connaît déjà le visage de la future héroïne féminine : c'est Simone Ashley qui incarnera Kate Sharma (Kate Sheffield dans le roman). Si tu es du genre curieux, voici ce qui t'attend sûrement dans les futurs épisodes :

1. Des révélations sur le père des Bridgerton

On le sait grâce à la saison 1 de la série, le père des Bridgerton est mort des années auparavant et c'est Anthony qui a hérité du titre de vicomte et est devenu chef de la famille. Mais le roman - comme la série - ne révèle pas les circonstances de la mort du patriarche. La saison 2 de La Chronique des Bridgerton devrait permettre d'en savoir plus : le décès d'Edmund est clairement expliqué dans le livre. Il faut dire que cette mort tragique a beaucoup marqué Anthony qui, depuis ce moment, est persuadé qu'il va lui aussi mourir avant la quarantaine, comme son père. L'ultime scène de la saison 1 qui montrait une abeille est d'ailleurs un gros indice au sujet de la mort du père des Bridgerton mais aussi un élément important de l'intrigue d'Anthony dans le 2e roman.

2. Les nouveaux personnages qui débarquent

Le second roman des Bridgerton introduit évidemment de nouveaux personnages en lien avec l'intrigue d'Anthony. Il s'agit de la famille Sheffield, qui sera renommée en Sharma pour la série. Contrairement aux romans, le show a misé sur la diversité et l'héroïne de la saison 2 sera donc d'origine indienne. Kate est évidemment celle qui est au centre de l'action. A 21 ans, elle fait son entrée dans la société lors de la saison de 1814 (un an après le mariage de Daphné et Simon) en même temps que sa demi-soeur, Edwina, 17 ans. Leur père est mort plusieurs années plus tôt et, venant d'une famille modeste, elles ont dû avec leur mère, Mary, économiser afin de participer à la saison mondaine. Dans le roman, Kate et Edwina partagent une belle complicité et la cadette est définie comme "l'incomparable" de la saison. Un peu dans son ombre, Kate est donc presque résignée à ne pas se marier. Ah, et on allait presque oublier le membre le plus mignon de la famille Shefflield/Sharma : le corgi de Kate, Newton. On espère qu'il ne sera pas zappé au scénario !

3. Une intrigue amoureuse différente de celle de la saison 1

Si, dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, Daphné et Simon craquaient rapidement l'un pour l'autre, ça prend plus de temps dans le 2e livre. Souvenez-vous, à la fin de la première saison, Anthony décidait de se marier mais pas par amour. L'aîné des Bridgerton va donc jeter son dévolu sur Edwina... mais va devoir s'opposer à Kate. Car cette dernière, qui est au courant de son passé de "libertin", ne va pas voir d'un bon oeil qu'Anthony fasse la cour à sa soeur. De la haine à l'amour, il n'y a évidemment qu'un pas mais les craintes d'Anthony - et le fait qu'il ne souhaite pas tomber amoureux de sa future femme - vont compliquer les choses. En tout cas, on a adoré lire les scènes où Kate et Anthony s'opposent et on a hâte de voir ce que ça va donner dans la série ! Et si vous vous posez la question, oui, il y a des scènes de sexe. Après tout, ce n'est pas pour rien que Jonathan Bailey a teasé une saison 2 encore plus sexy.