La Chronique des Bridgerton saison 2 : le père de Daphné et Anthony au casting, son visage dévoilé

Selon la description accompagnant l'annonce de casting, Edmund est "un père et mari aimant et dévoué dont le mariage d'amour avec Violet leur a donné huit enfants parfaits. Il est aussi un père extrêmement patient et gentil dont la fierté est de guider son aîné Anthony". Edmund devrait selon toute logique apparaître dans des flashbacks puisque le personnage est mort lors du début de l'action de la série en 1813 (la saison 2 débutera un an plus tard, en 1814).

On peut aussi se demander si la série va inclure des flashbacks avec la version jeune de Violet qui sera aussi présente dans le spin-off centré sur la Reine Charlotte. Rupert Evans pourrait-il aussi jouer Edmund dans cette future série ? Pour l'instant, le mystère plane.

Attention, la suite contient des spoilers sur le 2e livre et donc potentiellement sur la saison 2 de La Chronique des Bridgerton.