La Chronique des Bridgerton saison 2 : Phoebe Dynevor de retour sur le tournage, les photos

Pour l'instant, on ne sait pas à quel point Daphné sera présente (ou absente) dans la suite de La Chronique des Bridgerton. L'intrigue va désormais se centrer sur Anthony, le frère aîné de la famille, mais sa jeune soeur Daphné devrait être présente pour lui donner des conseils. Et il en aura bien besoin ! Dans la suite de la série, comme dans le 2e roman de la saga littéraire de Julia Quinn (dispo aux éditions J'ai Lu en France), Anthony va être décidé à se marier... mais sans tomber amoureux. Il va faire la rencontre de la famille Sharma et décider d'épouser la plus jeune soeur, Edwina (Charithra Chandran). Mais Kate (Simone Ashley), sa soeur aînée, va s'opposer à cette union à cause de la réputation de libertin d'Anthony. Et il y aura des étincelles entre eux.