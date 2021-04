Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton) et Pete Davidson en couple ? Les photos qui confirment

Phoebe Dynevor en couple avec Pete Davidson ?

Depuis la sortie de la saison 1 de La Chronique des Bridgerton sur Netflix, la vie privée de Phoebe Dynevor fait l'objet de toutes les rumeurs. Ainsi, après avoir vu la presse et le public s'enflammer au sujet d'une possible liaison avec son partenaire Regé-Jean Page, ce qu'elle a rapidement démenti, "J'aimerais vous dire qu'il y a vraiment quelque chose entre nous mais, non, c'est strictement professionnel", c'est sa relation avec Pete Davidson qui intrigue tout le monde aujourd'hui.

Depuis plusieurs semaines maintenant, les deux stars sont en en effet suivies/espionnées par tous les tabloïds anglais et américains. Selon une source de ET, Phoebe Dynevor et Pete Davidson auraient notamment passé quelques jours ensemble à Caverswall, près de Manchester (Angleterre), en mars dernier, "On aurait dit qu'ils étaient en couple car ils se tenaient par la main et se sont fait des câlins pendant qu'ils marchaient. Ils semblaient être très heureux et se faisaient de grands sourires".

Des photos qui confirment leur relation

Alors, info ou intox ? La nouvelle star de Netflix est-elle réellement en couple avec celle du Saturday Night Live ? A priori, la réponse serait... oui. A travers des photos exclusives dévoilées par le Daily Mail prises ce dimanche 25 avril 2021, on peut effectivement découvrir les deux comédiens complices et enlacés en pleine campagne de Stoke (Angleterre). Et au regard de leur style vestimentaire (joggings décontracts du dimanche), on comprend clairement qu'ils ne se sont pas croisés par hasard en chemin...

Par ailleurs, si cette série de photos n'est pas suffisante pour vous convaincre de leur relation, sachez que le duo a ensuite été aperçu en train de faire des courses ensemble. Or, quand on sait que Pete Davidson habite habituellement à New York et que Stoke est l'une des villes les moins glamours d'Angleterre, sa présence ici ne laisse que peu de place au doute vis-à-vis de ses intentions. Aucune amitié n'est assez forte pour s'organiser innocemment un week-end là-bas.