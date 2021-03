Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton) et Pete Davidson en couple ? Ça se confirme

S'ils jouent des amoureux dans La Chronique des Bridgerton, Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page n'ont pas craqué l'un pour l'autre dans la vie. Les deux acteurs ont démenti les rumeurs de couple entre eux et ce n'est pas si étonnant que ça : il y a quelques semaines, Regé-Jean Page a été photographié très proche d'Emily Brown qui partagerait sa vie depuis un moment déjà. Certains se sont donc penchés sur la vie amoureuse de l'interprète de Daphné Bridgerton. L'actrice de 25 ans ne serait pas non plus un coeur à prendre : elle se serait rapprochée de Pete Davidson, l'ex d'Ariana Grande et de Kate Beckinsale.

Phoebe Dynevor et Pete Davidson aperçus main dans la main

Jusqu'à présent, la presse US n'avait pas vraiment de preuve d'un rapprochement amoureux entre les deux acteurs mais on sait que Pete Davidson se serait rendu à Manchester la semaine dernière. C'est là que vit Phoebe Dynevor avec sa famille. Bien que des photos n'aient pas (encore ?) filtré, les deux stars auraient en tout cas été aperçus main dans la main dans les rues de Caverswall, une ville située non loin de Manchester, la semaine dernière. "On aurait dit qu'ils étaient en couple car ils se tenaient par la main et se sont fait des câlins pendant qu'ils marchaient. Ils semblaient être très heureux et se faisaient de grands sourires" a expliqué un témoin à Entertainment Tonight.

Un témoignage qui laisse penser que la star du SNL et l'actrice de Bridgerton seraient bien amoureux. Evidemment, en attendant une confirmation, cette info est à prendre avec des pincettes. Phoebe Dynevor devrait prochainement entamer le tournage d'un film, en attendant la reprise du tournage de La Chronique des Bridgerton : on ne sait toujours pas à quel point Daphné et Simon seront présents dans la saison 2 qui sera centrée sur Anthony (Jonathan Bailey).