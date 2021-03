Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton) en couple avec Pete Davidson ?

Coïncidence (ou pas), c'est cette fois Pete Davidson qui a été vu près de Manchester où vit l'actrice avec sa famille. Le comédien a posé pour une photo avec des fans, relayée sur les réseaux sociaux. Pete Davidson n'était pas en compagnie de Phoebe Dynevor à ce moment-là mais certaines sources anonymes ont laissé entendre que les deux célébrités passeraient du temps ensemble. "Ils se sont rapprochés" a même assuré une personne au Daily Mail. Il n'en fallait donc pas plus pour faire décoller les rumeurs de couple ! On vous rappelle que Phoebe Dynevor a démenti un rapprochement amoureux avec Regé-Jean Page.

Phoebe Dynevor ne s'est jamais publiquement exprimée sur sa vie sentimentale mais il s'est murmuré qu'elle aurait été en couple avec Sean Teale, que vous avez pu voir dans les séries Reign et The Gifted. L'actrice de 25 ans a quand même dévoilé dans une interview qu'elle n'était jamais tombée amoureuse de l'un de ses partenaires à l'écran. Quant à Pete Davidson ? La liste de ses ex est beaucoup plus connue. L'acteur et comédien du SNL a été fiancé à Ariana Grande avec qui il a été en couple durant 5 mois. Il a ensuite été en couple avec Kaia Gerber (depuis recasée avec Jacob Elordi), Margaret Qualley et plus récemment avec Kate Beckinsale, qui a 20 ans de plus que lui. Alors, Phoebe Dynevor et Pete Davidson sont-ils vraiment en couple ? Il faudra attendre pour le savoir !