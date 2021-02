Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton) et Phoebe Dynevor en couple ? "Ça aurait été compliqué"

Sur le tournage d'une série, plus d'un couple s'est formé au fil des années. Récemment, ce sont deux stars de Outer Banks qui ont craqué l'une pour l'autre. Mais est-ce le cas pour certains membres du casting de La Chronique des Bridgerton ? Il y avait de quoi se poser des questions en voyant l'alchimie de Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page qui ont partagé de nombreuses scènes de sexe à l'écran (découvrez comment les scènes sexy de La Chronique des Bridgerton sont vraiment tournées). Si vous y croyez toujours, il va falloir se faire une raison...

"J'aimerais vous dire qu'il y a vraiment quelque chose entre nous mais..."

Après le démenti de Regé-Jean Page, c'est au tour de Phoebe Dynevor d'affirmer que non, elle n'est pas en couple avec son partenaire de jeu. Alors que le tournage de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton ne devrait pas tarder à débuter (Netflix vient d'annoncer le nom de l'actrice qui jouera Kate, l'héroïne et love-interest d'Anthony), l'actrice a donné une interview à You Magazine où elle évoque les rumeurs de couple. "J'aimerais vous dire qu'il y a vraiment quelque chose entre nous mais, non, c'est strictement professionnel. Il y avait tellement de pression sur nous pour faire les choses bien mais ce n'était que du travail. Nous avons une relation très professionnelle" a confié l'interprète de Daphné. Précédemment, l'actrice avait aussi confié être amie avec Regé-Jean Page.

Phoebe Dynevor a aussi expliqué qu'elle était heureuse que rien ne se soit passé entre eux. "Ça aurait été très compliqué si ça avait été plus loin. J'ai toujours entendu parler des acteurs qui tombent amoureux de leur partenaire à l'écran. Ça ne m'est encore jamais arrivé mais je suis curieuse !" a confié l'actrice.

Regé-Jean Page serait en couple

Si on ne sait pas si Phoebe Dynevor est en couple, Regé-Jean Page, lui, ne serait pas un coeur à prendre. Il y a quelques jours, l'interprète du Duc de Hastings a été photographié en compagnie d'une jolie blonde. Il s'agirait d'Emily Brown qui serait rédactrice freelance et footballeuse. Selon le Daily Mail, le couple vivrait ensemble à Londres depuis un an.