Phoebe Dynevor (La Chronique des Bridgerton) et Regé-Jean Page proches : "On est de bons amis"

Sur le tournage d'une série, il n'est pas rare de voir deux acteurs craquer l'un pour l'autre. Ce fut par exemple le cas sur le tournage de Riverdale avec Cole Sprouse et Lili Reinhart, qui sont séparés aujourd'hui, ou bien pour Melissa Roxburgh et J.R. Ramirez, alias Michaela et Jared dans Manifest. Après avoir vu La Chronique des Bridgerton, de nombreux spectateurs se sont demandés si Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page étaient en fait en couple secrètement. Une chose que l'acteur vu aussi dans Harry Potter a démentie en interview.

Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page sont simplement "de bons amis"

Cette fois, c'est Phoebe Dynevor qui s'est exprimée au sujet de sa relation avec Regé-Jean Page. L'actrice qui vit en Angleterre a notamment confié qu'elle gardait régulièrement le contact avec son partenaire mais qu'elle ne le voyait plus pour une bonne raison : il vit à Los Angeles. "Nous prenons souvent des nouvelles l'un de l'autre" a-t-elle confié à The Guardian.

Une interview dans laquelle l'interprète de Daphne Bridgerton semble aussi démentir les rumeurs de couple. Évoquant la sortie de la série, l'actrice a confié : "C'était un grand moment dans nos vies à tous les deux et nous étions très nerveux. Nous avons passé tellement de temps à répéter ensemble et nous sommes devenus de bons amis". Vous l'aurez compris, si ce n'était pas déjà le cas avant, une histoire d'amour entre les deux stars de La Chronique des Bridgerton ne semble pas d'actualité.

A quand le tournage de la saison 2 ?

Si Netflix n'a toujours pas officialisé une saison 2 pour La Chronique des Bridgerton, la préparation de la suite serait déjà en cours et il s'est murmuré que le tournage pourrait débuter en mars 2021. Mais Phoebe Dynvor a semé le doute dans une autre interview publiée ce week-end. "Je ne peux pas imaginer comment il serait possible de filmer dans ces circonstances. Il y a tant de figurants et tant de membres d'équipe, et c'est un spectacle très intime. Je ne comprends pas comment nous pourrions filmer selon les règles liées à la Covid-19 sans vaccin préalable" a expliqué l'actrice. Cela veut-il dire qu'il n'y aura pas de tournage tant que l'épidémie ne sera pas maîtrisée ? En attendant de le savoir, vous pouvez toujours découvrir à quoi la saison 2 - et les possibles autres saisons - pourraient ressembler.