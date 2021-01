La Chronique des Bridgerton saison 2 : pas de tournage en 2021 à cause du coronavirus ?

Phoebe Dynevor assure : "Je ne peux pas imaginer comment il serait possible de filmer dans ces circonstances"

La saison 1 de La Chronique des Bridgerton est un énorme succès sur Netflix. Il faut dire que la série d'époque produite par Shonda Rhimes et inspirée des livres de Julia Quinn a un casting incroyable. Phoebe Dynevor (Daphné Bridgerton), Regé-Jean Page (Simon Basset alias le duc d'Hastings), Nicola Coughlan (Pénélope Featherington) ou encore Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton) n'ont pas le même âge que leurs personnages mais jouent vraiment très bien. Et les fans espèrent déjà une saison 2.

Pour l'instant, Netflix n'a pas encore renouvelé La Chronique des Bridgerton. Mais les acteurs ont des idées et imaginent déjà la suite. Et certains pensent même qu'une possible saison 2 pourrait se faire sans Daphné, elle serait tournée vers d'autres personnages. Phoebe Dynevor qui incarne Daphné Bridgerton a quant à elle précisé à Deadline qu'elle ne pensait pas que le tournage de cette éventuelle saison 2 puisse se faire en 2021 à cause de la pandémie de coronavirus.

"Je ne peux pas imaginer comment il serait possible de filmer dans ces circonstances" a-t-elle avoué, "Il y a tant de figurants et tant de membres d'équipage, et c'est un spectacle très intime". "Je ne comprends pas comment nous pourrions filmer selon les règles liées à la Covid-19 sans vaccin préalable" a-t-elle ajouté. Selon la star, le casting complet et l'équipe technique seraient trop nombreux pour pouvoir tourner en toute sécurité, à part s'ils peuvent tous se faire vacciner, ce qui prendrait du temps.

La star de La Chronique des Bridgerton a pourtant tourner dans Younger pendant la pandémie

Phoebe Dynevor a cependant déjà tourné pendant la pandémie, dans une série où les figurants sont beaucoup moins nombreux. Elle était en effet sur le tournage de Younger en 2020 pour filmer des scènes de la saison 7 à venir. "Quand je filmais, c'était avec des masques pendant les répétition" a-t-elle expliqué, "Donc, vous ne les enlevez pas avant qu'ils ne disent 'action'. Ou du moins, nous ne l'avons pas fait. C'était une expérience vraiment étrange. Je n'ai vu le visage du nouveau petit ami de mon personnage qu'au moment où nous tournions une scène ensemble, ce qui était vraiment bizarre".