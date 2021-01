Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page... quel âge ont les acteurs de La Chronique des Bridgerton ?

Qui est le plus jeune et qui est le plus vieux dans La Chronique des Bridgerton ?

Les acteurs ont rarement le même âge que leurs personnages dans les séries. Le casting d'Elite n'a pas l'âge d'être au lycée, les acteurs de Mes premières fois ne pourraient pas être lycéens non plus à part quelques exceptions et c'est pareil avec les vrais âges des stars d'Outer Banks. Et dans La Chronique des Bridgerton sur Netflix, les acteurs ont une fois de plus un âge différent de celui de leurs persos !

Les deux plus jeunes acteurs de La Chronique des Bridgerton sont Will Tilston (Gregory Bridgerton) et Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton). Les deux comédiens qu'on voit peu dans la saison 1 de la série Netflix ont tous les deux 13 ans. Ils incarnent d'ailleurs les plus jeunes frère et soeur de la famille Bridgerton. Et c'est la narratrice, Julie Andrews, qui est l'actrice la plus âgée du casting. L'actrice qui interprétait Mary Poppins dans le film éponyme a fêté ses 85 ans en 2020.

Les différences d'âges à retenir

Quelles sont les différences d'âge les plus marquantes entre les acteurs et leurs personnages ? Les actrices qui ont le plus d'écart d'âge avec leurs personnages, ce sont Nicola Coughlan qui interprète Penelope Featherington et Claudia Jessie alias Eloise Bridgerton. Nicola Coughlan a 33 ans dans la vie, alors que Penelope n'a que 17 ans. En clair, l'actrice a pratiquement le double de l'âge de son personnage (16 ans de plus). Idem avec Claudia Jessie qui a 31 ans alors qu'Eloise a à peine 18 ans : la comédienne a donc 13 ans de plus que l'âge de son rôle.

A noter aussi que Luke Newton qui incarne Colin Bridgerton a 23 ans alors que Phoebe Dynevor qui joue Daphné Bridgerton a 25 ans. L'actrice est donc plus âgée dans la vraie vie, alors que dans les livres de Julia Quinn et dans la série de Shonda Rhimes, Daphné Bridgerton a 21 ans et elle est donc plus jeune que son frère Colin qui en a 22.

