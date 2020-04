Chase Stokes, Madison Bailey, Austin North... quel âge ont réellement les acteurs de Outer Banks ?

Après Baby, renouvelée pour une saison 3, Elite, Riverdale, Dare Me, Locke & Key, qui a le droit à une saison 2, ou encore On My Block, Netflix a lancé sa nouvelle teen série, Outer Banks. L'histoire ? John B et ses trois meilleurs potes, Kiara, Pope et JJ, partent à la recherche d'un trésor lié, à la disparition de son père, sur une île. Leurs découvertes sur le passé vont provoquer des événements désastreux et dangereux et les entraîner ainsi dans une aventure inoubliable.

Chase Stokes (John B) plus âgé que les autres

Un périple attend donc les adolescents qui n'ont pas vraiment le même âge que leurs interprètes dans la vraie vie. Vous allez sûrement être surpris d'apprendre que Chase Stokes (John B) est âgé de... 27 ans ! Il est le plus vieux de la bande : Madison Bailey (Kiara) a 21 ans, Austin North (Topper), vu dans la série C'est pas moi ! sur Disney Channel, 23 ans, Madeline Clyne (Sarah) 22 ans, Rudy Parkow (JJ) 21 ans, Jonathan Daviss (Pope) 23 ans et Drew Starkey (Rafe), vu dans les films Love Simon et The Hate U Give, a 26 ans.