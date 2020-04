Dare Me : une saison 2 prévue ? Marlo Kelly (Beth) répond

Mise en ligne le 20 mars 2020, Dare Me est toujours dans le top 10 de Netflix... et ce, même avec l'arrivée de la saison 4 de La Casa de Papel. La série portée par Willa Fitzgerald (Scream), Marlo Kelly et Herizen Guardiola, et adaptée du roman de Megan Abbott, continue donc d'attirer des abonnés : un joli succès pour le show sur l'univers dark des cheerleaders. Si certains ne l'ont pas encore commencé, ceux qui ont terminé la saison 1 se demandent s'il y aura une saison 2.

Une saison 2 pour Dare Me ?

Netflix n'a pour le moment pas encore renouvelé Dare Me, mais au vu de la fin de la saison 1, une suite est tout à fait envisageable. Marlo Kelly (Beth) est plutôt d'accord : "La première saison ne couvre que la moitié du livre de Megan Abbott. Donc, oui, je pense qu'il y a de fortes chances que l'on tourne au moins une saison de plus pour finir l'histoire en cours et laissée en suspens à la fin de saison 1. Je me demande vraiment ce qui va se passer entre Beth et Addy", a expliqué l'actrice en interview avec Allociné.

De leur côté, les créatrices de la série Dare Me, Megan Abbott et Gina Fattore, ont teasé une potentielle saison 2 auprès de Indiewire : "La fin de la saison a toujours été qu'Addy réalise qu'elle s'est trompée sur la Coach (...) La fin nous a permis de montrer que la relation est différente de ce que nous avions imaginé.Nous voulions que le spectateur comprenne où nous voulions aller. Nous lui avons donné une énorme info et il n'est pas tout à fait sûr de ce que cela signifie et ne comprend plus cette relation. (...) Nous voulions vraiment une fin ouverte pour avoir plus de choses à explorer dans la saison 2." La relation toxique de Colette et Addy devrait donc être plus explorée dans la suite, s'il y en a une.