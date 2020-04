Dare Me saison 1 : Colette et Abby, une relation toxique ? Willa Fitzgerald se confie

Les apparences sont parfois trompeuses... la série Dare Me, toujours dans le top 10 sur Netflix, illustre bien cette expression car les personnages ne sont pas vraiment ceux que l'on croit. Si au départ, la coach Colette paraît protectrice, sympathique et sans problème, mise à part son infidélité avec Will (Zach Roerig de The Vampire Diaries), on découvre qu'elle a une face cachée et un côté très manipulateur, surtout avec Addy. La fin de la saison 1 de Dare Me est un très bon exemple. Beth (Marlo Kelly) n'est donc pas la plus mauvaise, elle a trouvé pire qu'elle.

"Addy est la kryptonite de Colette"

Au fur et à mesure des épisodes, Addy (Herizen Guardiola) arrive à se détacher de l'emprise de Beth... pour se retrouve manipuler par Colette sans se rendre compte de rien. La coach des cheerleaders se vengerait-elle par jalousie ? : "Je pense qu'Addy est la kryptonite de Colette. Addy représente ce dont rêve Colette, la jeunesse et la liberté. Cette relation ne ressemble à aucune autre de ses relations. Elle est plus qu'une coach, plus qu'une amie et plus qu'un mentor. Il y a quelque chose entre elles qui est vraiment toxique", confie Willa Fitzgerald (Colette) en interview avec Digital Spy.

"Il y a un sentiment toxique"

L'actrice vue dans la série Scream explique ensuite que l'envie de contrôler et de dominer "n'est pas l'élément central de cette relation" : "Pour toutes les deux, il y a un sentiment toxique et confus (...) Être avec Addy donne à Colette une nouvelle manière de voir le monde. Je pense qu'elles sont toutes les deux amoureuses de l'inconnu et du danger. Elles sont toutes les deux animées par le désir de se sentir vivantes. Colette voit en Addy une façon de s'évader de sa vie bien rangée. Addy est devenue sa seule confidente." En bref, c'est une relation sincère... et nocive.