Dare Me : 3 raisons de mater la nouvelle série teen de Netflix

Alors que le confinement commence à être long, Netflix est là pour nous aider à faire passer le temps. Le mois d'avril s'annonce d'ailleurs plutôt bien avec la saison 4 de La Casa de Papel, l'intégrale de Community ou encore The Circle Game, la version française de l'émission de télé-réalité. En attendant ces nouveautés, vous pouvez toujours commencer la série américaine Dare Me qui nous plonge dans l'univers sombre des cheerleaders. L'histoire ? Quand Colette, la nouvelle coach, débarque dans un lycée pour entraîner l'équipe de pom-pom girls, tout part en vrille. Entre compétition, jalousie, tromperie et drama, voici 3 raisons de regarder Dare Me.

1. Pour le côté mean girls et full drama

Si vous aimez les drama, la nouvelle série teen de Netflix, adaptée du roman de Megan Abbott, est pour vous ! Il n'y a que ça et on sent bien que l'atmosphère dark et anxiogène ainsi que la tension vont crescendo. On le comprend dès le premier épisode. On ne peut que s'attendre au pire, difficile d'imaginer du bonheur dans ce milieu rythmé par la rivalité. Aucune pitié n'est tolérée.

Beth, la chef d'équipe, est d'ailleurs une mean girl dans toute sa splendeur. Vaut mieux l'avoir de son côté, sinon c'est un véritable enfer qui vous attend, mais il est difficile de se détacher de son emprise. Malgré tout ça, Beth a quand même un côté attachant car on sent bien qu'elle n'est pas cruelle par plaisir. Elle est tout simplement torturée. Le côté sombre de Dare Me passe aussi par la réal et les couleurs très neutres des images, ce qui rend la chose encore plus réaliste.