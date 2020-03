Dare Me saison 1 : le twist de fin expliqué par les créatrices

Si vous avez toujours rêvé de devenir cheerleaders, vous risquez de changer d'avis en regardant la série Dare Me, numéro 6 dans le top 10 de Netflix France ! Le show, adapté du livre de Megan Abbott, nous plonge dans l'univers malsain et sombre du cheerleading via trois points de vues : celui de Colette, celui de Beth et celui d'Addy. Alors que Beth gère son équipe comme elle l'entend, elle doit faire à l'arrivée de la nouvelle coach Colette, qui semble avoir des choses à cacher. Rien ne sera plus jamais comme avant.

Voilà ce qu'il faut comprendre à la fin de la saison 1 de Dare Me

Si vous avez terminé Dare Me, vous avez découvert le vrai visage de Colette. Si à première vue, elle paraît douce et un peu perdue dans sa vie, elle est en réalité manipulatrice et prête à tout pour arriver à ses fins : elle est même encore pire que Beth. On se rend compte de tout ça dans le dernier épisode, avec la mort de Will (Zach Roerig de The Vampire Diaries). Paniquée dans l'appartement de son amant, le sergent qui se serait suicidé, Colette appelle à l'aide Addy : un plan monté de toute pièce.

Eh oui, grâce à Beth, Addy comprend que la coach est peut-être derrière le meurtre de Will et qu'elle s'est servie d'elle depuis le début, mais ce n'est pas tout : le mari de Colette serait complice. Alors qu'on le pensait innocent et qu'on avait de la peine pour lui face à l'infidélité de sa femme, Matt (Rob Heaps) semble mêlé au plan de son épouse depuis le début. En vrai, c'est un peu flou tout ça.

Pour essayer de nous aider à y voir plus clair, les créatrices de Dare Me, Megan Abbot et Gina Fattore, se confient sur la fin de Dare Me en interview avec Indiewire : "La fin de la saison a toujours été qu'Addy réalise qu'elle s'est trompée sur la Coach. (...) Elle s'est tellement éprise de la coach, qui représente tout ce qu'elle désire dans ce monde. Et le plus drôle est que Beth avait raison. Le personne qui semblait le plus mauvais depuis le début a vu juste. Elle a eu raison de dire à Addy de ne pas faire confiance à la coach. C'était intéressant de poser des bases pour la saison 2." Les apparences sont souvent trompeuses...

"Nous voulions vraiment une fin ouverte"

Les créatrices expliquent ensuite : "La fin nous a permis de montrer que la relation est différente de ce que nous avions imaginé. C'était tellement bien de pouvoir explorer ça. Nous voulions que le spectateur comprenne où nous voulions aller. Nous lui avons donné une énorme info et il n'est pas tout à fait sûr de ce que cela signifie et ne comprend plus cette relation. (...) Nous voulions vraiment une fin ouverte pour avoir plus de choses à explorer dans la saison 2." Pour le moment, Netflix n'a pas annoncé le renouvellement de Dare Me.