Outer Banks saison 1 : les acteurs expliquent la fin

Chase Stokes (John B) et Madelyn Cline (Sarah Cameron) se confient sur la fin de la saison 1

Après Locke & Key qui a été renouvelée pour une saison 2 ou encore Dare Me dont la fin de la saison 1 réservait un twist, c'est au tour d'une autre série teen de faire parler d'elle sur Netflix : Outer Banks. Si vous n'avez pas encore maté la saison 1 ou que vous n'avez pas regardé tous les épisodes, alors on vous déconseille de ire la suite. Oui, attention spoilers comme on dit ! Le dernier épisode de la saison 1 montre John B (Chase Stokes) et Sarah Cameron (Madelyn Cline) se retrouver sur le bateau. Ils s'engagent dans une énorme tempête plutôt que de se rendre à la police. Les autorités annoncent à JJ (Rudy Pankow), Kiara alias Kie (Madison Bailey) et Pope (Jonathan Daviss), les potes des héros, que ces derniers sont morts en mer. Sauf qu'en réalité, les amoureux sont bien en vie et sont repêchés par un capitaine et son équipage qui se dirigent vers les Bahamas, là où se trouve désormais le trésor.

En confinement ensemble avec les autres acteurs de Outer Banks, les stars de la série ont répondu aux questions de Entertainment Tonight. Chase Stokes et Madelyn Cline ont notamment réagi à la fin de la saison 1 du TV show. Celle qui incarne Sarah a ainsi lancé un "Surprise !" en rappelant à celles et ceux qui ont tout vu que les ados sont vivants. "Vous avez ces deux enfants qui sont manifestement follement amoureux l'un de l'autre et ils se dirigent vers les Bahamas" a-t-elle aussi souligné.

En plus de finir sur un happy end pour le couple John B / Sarah Cameron, la saison 1 se termine aussi avec plusieurs questions. Chase Stokes a expliqué que les tourtereaux "ont complètement été déracinés leur vie". "Suis-je toujours un criminel ? Suis-je un meurtrier reconnu coupable ?" se demande le héros, "C'est au-delà du meurtre à ce stade. J'ai volé une voiture de police, j'ai agressé des gens. J'ai échappé à l'arrestation..." et Sarah est devenue "une complice".

Ils évoquent aussi les Pogues et les Cameron

Pourquoi John B et Sarah Cameron ne préviennent pas leurs proches (les Pogues et la famille Cameron) qu'ils vont bien une fois sur le bateau ? Pourquoi, désormais sauvés, ils ne demandent pas au capitaine ou à ses hommes de tout de suite appeler chez eux ? Chase Stokes assure que les personnages voudraient le faire mais ne le font pas pour ne pas que les gens voulant le trésor les poursuivent.

"C'est plutôt comme si nous voulions (les appeler, ndlr) mais la réalité des enjeux et le fait de rester en vie et de rester innocent jusqu'à ce que John B. trouve un moyen de prouver son innocence dans toute cette affaire" a-t-il ainsi précisé, "Il doit rester anonyme jusqu'à ce qu'il obtienne une sorte de résolution".