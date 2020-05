Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet... quel âge ont réellement les acteurs de Mes premières fois ?

Si certains ont déjà commencé White Lines, la nouvelle série d'Alex Pina après La Casa de Papel, d'autres préfèrent prendre leur temps et continuer ou démarrer d'autres shows comme Riverdale, Valeria avec Diana Gomez (La Casa de Papel), Outer Banks, Love 101 ou encore Mes premières fois. La nouvelle création de Mindy Kalling est d'ailleurs toujours dans le top 10 de Netflix France. La maman de The Mindy Project a réussi à charmer les spectateurs avec son histoire inspirée de sa vie perso portée à l'écran par Maitreyi Ramakrishnan.

Découvrez l'âge des acteurs de Mes premières fois

Dans Mes premières fois (Never I Have Ever en anglais), sur Netflix, Maitreyi Ramakrishnan joue le rôle de Devi, une ado de 16 ans qui souhaite devenir populaire et changer son image de "fille sage". La première étage de son plan ? Coucher avec le beau gosse du lycée, Paxton, joué par Darren Barnet. Tout ne va bien évidemment se passer comme prévu. D'ailleurs vous étiez au courant que Darren Barnet est beaucoup plus âgé que son personnage ? Pour être plus précis, il a fêté ses 29 ans le 27 avril 2020.

En âge, l'acteur est suivi par Dino Petra qui a lui aussi 29 ans. La plus âgée est Richa Moorjani (Kamala), elle a 30 ans, et la plus jeune est Lily D. Moore (Rebecca), elle 17 ans. Maitreyi Ramakrishnan (Devi), Lee Rodriguez (Fabiola), Ramona Young (Eleanor) et les autres ont tous entre 18 et 25 ans.