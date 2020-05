White Lines sur Netflix : qui sont les acteurs de la série ?

Marcus

Daniel Mays

Âgé de 42 ans, Daniel Mays qui joue Marcus a débuté sa carrière à la télévision en Angleterre. On a pu le voir dans de nombreuses séries britanniques comme Doctor Who ou Line of Duty. En 2018, il était au casting du téléfilm My Dinner with Hervé diffusé chez nous sur OCS et on a pu le voir l'an dernier dans la série Good Omens dispo sur Amazon Prime Video. Côté ciné, il a tenu de nombreux rôles secondaires dont un cameo dans Rogue One : A Star Wars Story. Il a était au casting du film 1917, récompensé aux Oscars 2020, ainsi que dans Le Rythme de la vengeance avec Blake Lively.