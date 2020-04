Mes premières fois (Netflix) : qui est Darren Barnet, l'interprète de Paxton ?

Si vous êtes fans des séries teen, il y a de quoi faire sur Netflix entre Locke & Key, renouvelée pour une saison 2, Riverdale, Baby, Elite, Love 101, Les Nouvelles Aventures de Sabrina ou encore Outer Banks, mais ce n'est pas tout. La plateforme a mis en ligne sa dernière création pour ado, réalisée par Mindy Kalling (The Mindy Project), qui s'est une nouvelle fois inspirée de sa vie, le lundi 27 avril.

Le titre ? Mes premières fois (ou Never Have I Ever en anglais). L'histoire ? Après une année compliquée, Devi, une ado indo-américaine, décide de tout faire pour devenir populaire et attirer le mec le plus cool du lycée, Paxto, joué par Darren Barnet. Si comme de nombreux internautes, vous êtes aussi son sous charme, on vous en dit plus sur l'acteur.

Les origines de Darren Barnet ont apporté un plus à Mes premières fois

Première info à savoir, Darren Barnet est japonais-américain et parle plusieurs langues, le japonais, le français, l'espagnol et l'anglais. Ses origines ont apporté un petit plus à son personnage dans la série Mes premières fois, comme il l'explique en interview avec MEA WorldWide : "À l'origine, mon personnage s'appelait juste Paxton Hall, mais Mindy Kaling et Lang Fisher ont entendu que je parlais japonais avec notre assistant directeur, Yuko Ogata. Elles sont alors venues me voir et m'ont demandé, 'tu as des origines japonaises'. Voilà comment est né Paxton Hall-Yoshida."

Il a failli jouer dans After

Avant d'obtenir le rôle de Paxton dans la nouvelle création de Netflix, Darren Barnet a failli jouer After - Chapitre 2 (ou After We Collided) aux côtés de Josephine Langford et Hero Fiennes-Tiffin. L'acteur a passé le casting pour interpréter Trevor, le collègue de Tessa à Vance Publishing, dans le film adapté du roman d'Anna Todd, mais la place est finalement revenue à Dylan Sprouse, le frère jumeau de Cole Sprouse. Sans regret ?!