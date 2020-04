Outer Banks saison 2 : JJ, Kaira et Pope absents dans la suite ? Le créateur se confie

Deux semaines après sa mise en ligne, Outer Banks est toujours dans le top 10 de Netflix France ! La nouvelle série teen de la plateforme, avec des acteurs plus âgés que leurs personnages, n'a donc pas mis longtemps a attiré du monde. Les fans se demandent déjà si elle aura une saison 2. Ils l'espèrent en tout cas et le cliffangher à la fin de la saison 1 leur donne bon espoir : John B et Sarah, toujours à la recherche du fameux trésor, disparaissent pleine mer. Et alors que leurs amis JJ, Pope et Kaira les croient morts, ils sont en fait repêchés par un bateau se dirigeant vers les Bahamas.

Le créateur parle de la saison 2 de Outer Banks

La série ne peut bien évidemment pas se terminer comme ça d'autant plus que John B (Chase Stokes) fuit toujours Wade (Charles Esten) et la police avec sa complice, jouée par Madelyn Cline, et que le trésor (caché aux Bahamas) n'a pas encore été retrouvé. Pour le moment, Netflix n'a pas renouvelé Outer Banks pour une saison 2, il est sûrement un peu tôt, mais les créateurs Shannon Burke, Jonas Pate et Josh Pate ont pris de l'avance.

Comme l'a révélé Josh Pate à The Wrap, ils ont déjà pas mal d'idées pour la suite : "Je ne veux pas trop en dire, mais ce qui est certain c'est que nous voulons absolument conserver les éléments qui ont fait le sel de la saison 1 : le fun, l'aventure, le mystère et l'amitié. Et oui, nous nous dirigeons vers les Bahamas pour le début de la saison 2, c'est là où nous voulons aller. Ce n'est pas une fausse promesse."

JJ, Pope et Kaira de retour ?

La saison 2 (s'il y en a une) sera donc en partie centrée sur le voyage de Sarah et John B, mais qu'en sera-t-il de Pope (Jonathan Daviss), JJ (Rudy Pankow) et Kaira (Madison Bailey) ? "Certains personnages seront toujours de la partie (...) Nous allons continuer à suivre JJ, Kaira et Pope et les développer davantage. Je ne sais pas encore comment précisément. Le mystère va prendre de l'ampleur et les frontières vont s'éloigner, mais ça ne se fera pas sans eux", a confié le co-créateur de la série. Chase Stokes et Madelyn Cline ont eux aussi donné des pistes sur la suite de Outer Banks.