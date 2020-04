Outer Banks saison 2 : Chase Stokes (John B) et Madelyn Cline (Sarah) donnent des pistes

Voilà ce qui peut arriver à John B et Sarah Cameron

La saison 1 de Outer Banks faisait partie du top 10 France sur Netflix quand elle est sortie. Et alors que Chase Stokes et Madelyn Cline ont expliqué la fin de la saison 1 à Entertainment Tonight, les acteurs ont aussi évoqué la saison 2. Cette dernière n'a pas encore été officialisée par la plateforme de streaming mais les stars de la série y pensent déjà. Chase Stokes, qui a un âge plus élevé que son personnage (John B) a ainsi expliqué : "Maintenant nous savons où se trouve l'or, donc je pense que c'est un moment passionnant pour le donner au monde et dire dans quoi John B et Sarah vont vraiment s'engager maintenant. Nous pensions que c'était sombre et sale à l'époque, mais ça va devenir réel".

Madelyn Cline alias Sarah Cameron a de son côté confirmé que les amoureux risquent d'avoir des problèmes encore plus graves que dans la saison 1 maintenant qu'ils sont loin de chez eux et seuls : "Vous savez, cette relation où ils s'enfuient de chez eux et où ils sont dans cette destination de vacances et où tout semble aller bien, et puis tout d'un coup, tout comme, le drame frappe... tout les rattrape". "Je pense qu'ils vont certainement passer par des défis" a-t-elle ajouté.

Mais les scènes d'amour entre Chase Stokes et Madelyn Cline pourraient aussi être plus présentes. "Vous avez ces deux enfants qui sont follement amoureux l'un de l'autre et ils se dirigent vers les Bahamas... On a l'impression qu'il y a cette grande opportunité de montrer la phase de lune de miel de leur relation" a-t-elle ainsi souligné.

Ward et Rafe Cameron arrêtés ?

Que va-t-il arriver aux Pogues qui sont toujours à Outer Banks ? JJ (Rudy Pankow), Kiara alias Kie (Madison Bailey) et Pope (Jonathan Daviss) ne savent pas que John B et Sarah Cameron s'en sont sortis. Mais c'est surtout le sort des Cameron (Ward et Rafe, les vrais coupables) sur lequel Madelyn Cline s'interroge. "C'est l'une de mes grandes questions, qu'est-ce qui va arriver aux Cameron ?" a-t-elle avoué.

Ward "n'a plus de contrôle sur son monde désormais" et "j'ai l'impression qu'il y aura des conséquences pour Ward ou Rafe, il sera donc intéressant de voir comment cela se passera" a expliqué l'actrice. Et une réconciliation entre Sarah, son père Ward et son frère Rafe est-elle possible ? "En ce qui concerne sa relation avec Ward, je ne pense pas..." a-t-elle confié, "personnellement, j'aimerais qu'il y ait une sorte de confrontation".

"Mais je pense que même si elle a choisi John B, je sais qu'il y a une partie de Sarah qui aime toujours très profondément Ward et qui veut le protéger" a-t-elle quand même déclaré, même si "elle est très consciente qu'il n'est pas la personne qu'il a prétendu être".