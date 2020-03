Dylan Sprouse (After) se confie sur son personnage Trevor : "Il est tout ce que Hardin n'est pas"

La relation entre Hardin (Hero Fiennes-Tiffin) et Tessa (Josephine Langford) s'annonce encore mouvementée dans After - Chapitre 2, comme on a pu le voir dans la bande-annonce. En plus de devoir régler leurs affaires personnelles, ils vont affronter un nouvel obstacle dans leur couple : l'arrivée de Trevor, prêt à tout pour séduire Tessa. Le côté très entreprenant du collègue de l'étudiante à Vance Publishing, joué par Dylan Sprouse, donnera naissance à plusieurs conflits... et à un triangle amoureux. Pas de répit pour Hessa.

Dylan Sprouse parle de son personnage Trevor

Trevor s'annonce donc comme être le gros danger de After - Chapitre 2. Et alors que le film, adapté de la saga littéraire d'Anna Todd, n'a pas encore de date de sortie, Dylan Sprouse nous donne un petit avant-goût avec ces confidences sur son personnage : "Il est tout ce qu'Hardin n'est pas. Il est focus sur son travail, très mobile, intelligent, sarcastique et vif d'esprit. Il représente un love interest sans danger pour le personnage principal, Tessa", explique le frère jumeau de Cole Sprouse en interview avec Cosmopolitan.

Dylan Sprouse confie ensuite : "Trevor a 25 ans dans l'histoire, tandis que la plupart des protagonistes sont à l'université. Il est l'ennemi juré parfait pour Hardin, presque involontairement, parce qu'il n'a aucun des problèmes que rencontre Hardin. Et je pense que les lecteurs et les spectateurs vont être vraiment satisfaits de voir comment le film rend. Donc ils devraient s'attendre à un spectacle vraiment fun, qui répond aussi à de nombreuses préoccupations et questions soulevées par le premier film."