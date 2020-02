Riverdale saison 4 : Dylan Sprouse dans la série ? Son post Instagram qui sème encore plus le doute

Dylan Sprouse dans la saison 4 de Riverdale ?

Alors que Dylan Sprouse sera au casting du film After - Chapitre 2, dans lequel il incarnera Trevor qui séduit Tessa, il pourrait bien être aussi de retour sur le petit écran. En effet, le frère jumeau de Cole Sprouse pourrait bien tourner de nouveau au côté de son frangin dans la saison 4 de Riverdale. Après avoir joué ensemble dans plusieurs séries sur Disney Channel quand ils étaient enfants (La vie de palace de Zack et Cody et La vie de croisière de Zack et Cody), ils pourraient être réunis dans le show Netflix.