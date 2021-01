La Chronique des Bridgerton : quel âge a Daphne ? La réponse (selon les livres)

C'est notre nouvelle obsession et on est pas les seuls : selon les estimations de Netflix, la saison 1 de La Chronique des Bridgerton devrait être vue par plus de 63 millions de foyers en un mois, ce qui en ferait le 5e meilleur lancement pour une série originale. En France, elle continue de squatter la première place du top des programmes les plus vus sur la plateforme. Alors qu'une saison 2 serait bien en préparation (et que le tournage devrait débuter très prochainement), on se pose encore des questions sur la saison 1.

Quel âge a Daphne dans La Chronique des Bridgerton ?

Une des questions qu'on s'est posées devant La Chronique des Bridgerton concerne Daphne (Phoebe Dyvenor). Dans la série, la jeune femme fait ses débuts dans la société et doit trouver un mari mais ignore tout de l'intimité entre un homme et une femme et n'a quasi aucune éducation sexuelle. Mais quel âge est censé avoir le personnage ? Est-elle adolescente ? La série ne répond pas à cette question mais la saga littéraire de Julia Quinn sur laquelle est basé le show, elle, dévoile bien l'âge de Daphne Bridgerton.

Dans le premier tome, Daphné et le Duc (republié ce 6 janvier avec le second tome aux éditions J'ai lu), on découvre que Daphne a... 21 ans ! Le personnage est donc bien adulte ce qui va rassurer ceux qui craignaient qu'elle soit en réalité adolescente dans la série. L'âge de Simon, son mari joué par Regé-Jean Page, n'est pas précisé dans le roman mais il est un peu plus vieux qu'elle, sûrement environ le même âge que son frère aîné Anthony (Jonathan Bailey). Dans la vie, Phoebe Dynevor, qui a avoué n'être pas sûre de revenir pour une suite, est âgée de 25 ans, et Regé-Jean Page a 30 ans.