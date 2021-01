Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton) en couple avec Phoebe Dynevor ? Sa réaction aux rumeurs

Il n'est pas rare que des couples se forment sur des tournages de séries. C'est par exemple le cas de Ross Lynch (Harvey) et Jaz Sinclair (Roz) des Nouvelles aventures de Sabrina ou bien de Chase Stokes (John B) et Madelyn Cline (Sarah) de Outer Banks. Ceux qui ont vu La Chronique des Bridgerton se sont rendus compte de l'alchimie entre Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor, dont les personnages tombent amoureux dans la série. Les scènes de sexe ont d'ailleurs donné des idées à certains internautes : ils pensent que les deux acteurs sont en couple. Alors, info ou intox ?

Regé-Jean Page évoque les rumeurs de couple avec Phoebe Dynevor

Durant une interview avec Access Hollywood (à retrouver ci-dessous), Regé-Jean Page et Phoebe Dynevor sont revenus sur le succès de La Chronique des Bridgerton et ont évoqué le tournage de la série. Mais les journalistes ont aussi interrogé les deux acteurs sur les rumeurs de couple entre eux et c'est celui qui a joué dans Harry Potter qui a décidé de répondre. Même s'il n'a pas directement démenti être en couple avec sa partenaire, Regé-Jean Page a laissé entendre que les fans du show se faisaient des idées : "Je pense que tout ce que vous devez savoir se passe devant la caméra. C'est pour ça que ça a été représenté d'une si belle façon pour vous. Toutes les étincelles sont venues de ces sublimes scénarios qu'on nous a donnés et je pense que ces scénarios électriques sont plus que suffisants."