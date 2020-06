Chase Stokes (Outer Banks) et Madelyn Cline en couple : ils officialisent ❤️

Lili Reinhart et Cole Sprouse (qui se seraient séparés), Jaime Lorente et Maria Pedraza, Kit Harington et Rose Leslie ou encore Eliza Taylor et Bob Morley de The 100... tous sont tombés in love sur le tournage de leur série. Deux nouveaux noms viennent de s'ajouter à la liste : Chase Stokes et Madelyn Cline. Oui, les deux acteurs d'Outer Banks sont en couple dans la vraie vie, comme leurs personnages John B et Sarah dans le show de Netflix. S'ils ont réussi à garder le secret pendant plusieurs mois, ils ont décidé aujourd'hui d'officialiser.

Chase Stokes officialise son couple avec Madelyn Cline

"Cats outta the bag", a écrit Chase Stokes en légende de photos de son pique-nique avec sa petite amie Madelyn Cline (Sarah) sur Instagram. Cette expression anglaise est utilisée pour révéler des infos cachées, comme ici leur relation amoureuse qui a beaucoup fait réagir les internautes, mais aussi les stars d'Outer Banks : "il était temps", a notamment commenté Jonathan Daviss (Pope), "Boom", a posté Rudy Pankow (JJ) tandis qu'Austin North, l'interprète de Topper (le boyfriend de Sarah) et Drew Starkey (Rafe) ont publié : "yes sir!" et "adoptez-moi, s'il vous plait".