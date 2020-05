Outer Banks saison 2 : John B et Sarah séparés ? La théorie d'une actrice

Madelyn Cline explique sa théorie pour la saison 2

Les fans de la série Netflix se demandent ce que réservera la saison 2. Car si les acteurs ont expliqué la fin de la saison 1 d'Outer Banks, on s'interroge surtout sur la suite. Que va-t-il arriver à John B, Sarah Cameron et aux Pogues ? Alors que Chase Stokes et Madelyn Cline ont donné des pistes sur la saison 2, voilà que l'actrice qui joue Sarah Cameron a dévoilé une nouvelle théorie. Elle concerne le couple phare du show.

Madelyn Cline alias Sarah dans Outer Banks a en effet révélé à Seventeen qu'elle pense que son personnage et John B pourraient se séparer. Après être tombés amoureux dans la saison 1, la peur de se retrouver à deux sans leurs proches et de se faire tuer en pleine chasse au trésor pourraient les éloigner. "On ne sait jamais ce qui pourrait arriver à John B. et Sarah" a-t-elle en effet indiqué, "Si les choses qu'ils ont fuies les rattrapent, cela mettra du stress dans leur nouvelle relation et qui sait s'ils y survivront".

La star de la série Netflix a même avoué que la rupture entre John B et Sarah Cameron ne serait pas si terrible. Elle aimerait bien voir l'ado trouver le bonheur en étant célibataire et pas forcément grâce à son amour pour un mec : "J'aimerais aussi que Sarah s'épanouisse et qu'elle n'ait pas nécessairement besoin d'une relation si les choses tournent mal avec John B".

Sarah pourrait quitter John B... pour retourner avec Topper ?

Alors que l'une des théories des fans c'est que Kiara finisse avec JJ et non Pope, Madelyn Cline pense que Sarah peut retourner avec Topper. Pour elle, si John B et Sarah se séparent dans la saison 2 d'Outer Banks, deux théories sont donc possibles. Soit Sarah reste donc célib, soit elle se remet en couple avec Topper. "Je pense qu'il serait intéressant de voir que Topper a toujours un côté tendre pour Sarah et de voir quel genre de tension cela pourrait provoquer" a-t-elle ainsi confié, ajoutant : "J'aime un bon triangle amoureux". Le triangle amoureux entre John B, Sarah et Topper pourrait donc être de retour mais finir en faveur de Topper cette fois-ci.

Mais pourquoi Sarah retournerait avec son ex ? Car en dehors des tensions qu'il pourrait y avoir avec John B à cause du stress, de son côté Topper lui a prouvé son amour à la fin de la saison 1. "Au bout du compte, Topper a de bonnes intentions et il a réalisé que la seule façon de montrer à Sarah qu'il l'aime vraiment était de la laisser partir" a-t-elle en effet rappelé, "C'est une leçon très importante dans la vie et les relations. Parfois, quand vous aimez quelque chose, même si vous l'aimez tellement, vous devez le laisser partir". Il lui aura fallu plusieurs épisodes à faire les choses bien mais au final, Topper a en effet enfin pris une bonne décision et fait preuve d'amour et de maturité.