Eliza Taylor (The 100) victime d'une fausse couche : son mari Bob Morley s'exprime

En juin dernier, Eliza Taylor et Bob Morley ont surpris un grand nombre de personnes en annonçant leur mariage, qui s'est déroulé dans la plus grande intimité : "C'est avec un coeur rempli d'amour que j'appelle Eliza Taylor ma femme. C'est quelque chose que nous chérissons tous les deux profondément et nous sommes plus qu'heureux", a confié l'interprète de Bellamy dans The 100 tandis que sa femme a posté : "J'ai épousé mon meilleur ami et mon âme soeur. Nous sommes très heureux." On peut dire que les deux acteurs sont plutôt doués pour garder leur vie intime privée.

"C'est une chose très difficile à traverser"

En bref, Bob Morley et Eliza Taylor nagent dans le bonheur. Après leur mariage secret, leur prochaine étape est d'ailleurs de fonder une famille. Ce projet a bien failli voir le jour mais, malheureusement, l'interprète de Clarke a été victime d'une fausse couche il y a quelques temps : "Eliza n'a pas été capable de réaliser son épisode (de The 100, ndlr) parce que Bob et elle essaient d'avoir un bébé. Elle est tombée enceinte, mais a fait une fausse couche", a rapporté un fan présent à la convention UnityDays 2020, où le couple marié a annoncé la terrible nouvelle.

Bob Morley aurait déclaré : "C'est une chose très difficile à traverser, tu te sens submergé de honte et de chagrin, mais je suis si fier d'Eliza et de tout ce qu'elle a fait, et qu'elle en parle aujourd'hui." Heureux à l'idée de devenir papa, l'acteur se serait fait tatouer un papa pingouin et son bébé. Eliza Taylor, elle, n'aurait pas réussi à s'exprimer sur ce drame, mais a pu compter sur le soutien sans faille de son mari.