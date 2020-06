Outer Banks saison 2 : JJ et Kiara en couple ? Rudy Pankow et Madison Bailey répondent

Alors que Outer Banks n'a pas encore été renouvelée pour une saison 2 par Netflix, les créateurs Shannon Burke, Jonas Pate et Josh Pate ont déjà des idées pour la suite : "nous voulons absolument conserver les éléments qui ont fait le sel de la saison 1 : le fun, l'aventure, le mystère et l'amitié. Et oui, nous nous dirigeons vers les Bahamas pour le début de la saison 2, c'est là où nous voulons aller", a expliqué Josh Pate à The Wrap. Madelyne Cline (Sarah), elle, a une théorie selon laquelle John B et Sarah pourraient se séparer et son personnage retournerait avec son ex Topper (Austin North).

"Nous ne savions pas que Kiara et J.J. pouvaient devenir quelque chose à l'écran"

Et qu'en est-il de Kiara et JJ ? Peuvent-ils se mettre en couple dans la saison 2 comme l'espèrent les fans d'Outer Banks ? Rudy Pankow et Madison Bailey se sont confiés à ce sujet en interview avec EW, mais avant de répondre à la fameuse question, les deux acteurs avouent que personne ne s'attendait à ce que la relation entre ces deux personnages crée un tel engouement : "Les gens veulent voir Kiara et JJ. ensemble parce qu'ils veulent ce qu'ils n'ont pas (...) On n'a pas du tout réalisé qu'on créait cette connexion entre Kiara et J.J. sur le tournage. Parce qu'il est le seul Pogue avec lequel elle n'a pas d'interaction romantique."

Ils confient ensuite : "Lorsque nous tournions, nous ne savions pas que Kiara et JJ. pouvaient devenir quelque chose à l'écran. Je ne suis même pas sûr que les monteurs ont voulu ça. On n'a jamais pensé que ce serait un couple que les gens auraient envie de soutenir."

Kiara et JJ en couple ? Les acteurs pour

Si Rudy Pankow est plutôt pour à l'idée d'imaginer JJ et Kiara en couple, Madison Bailey, elle, émet des réserves : "Nous laissons cela aux auteurs. Mais dans le fond je suis totalement pour. Je ne sais pas si ce sera pour la saison 2 ou plus tard", avoue Rudy Pankow avant que Madison Bailey explique : "Je fais évidemment confiance aux scénaristes pour faire la meilleure histoire possible. Mais je veux dire, si cela se produit, c'est cool, et si cela ne se produit pas, j'aime raconter l'histoire de Kiara gardant ses amis. Ils ont une très bonne connexion, une connexion amicale qu'il faut conserver à mon avis." Du coup, est-ce que Kiara peut quitter Pope pour JJ ? Affaire à suivre.