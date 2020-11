Manifest : deux stars de la série sont en couple dans la vie

Il n'est pas rare que des couples se forment sur le tournage de séries. C'est par exemple sur le tournage de Once Upon a Time que Josh Dallas alias Ben dans Manifest a rencontré sa femme, l'actrice Ginnifer Goodwin vue depuis dans la saison 1 de Why Women Kill. Deux autres stars de la série dont la saison 2 continue sur TF1 ont trouvé l'amour sur les plateaux.

Melissa Roxburgh et J.R. Ramirez sont en couple

Si Michaela a choisi Zeke (Matt Long) dans la saison 2 de Manifest et que ça ne semble pas près de changer pour l'instant, c'est pour J.R. Ramirez, l'interprète de Jared, que Melissa Roxburgh a craqué dans la vie. En janvier 2020, plusieurs médias américains annonçaient que les deux acteurs de Manifest étaient en couple. Une relation qui aurait débuté en 2019, sur le tournage de la série. "Ils sortent ensemble. Ils se sont rencontrés sur le tournage et sont ensemble depuis six mois" avait expliqué une source à Page Six au début de l'année, ajoutant que cette histoire d'amour était "sérieuse".

Les deux stars auraient cependant décidé de garder leur relation privée pour des raisons professionnelles. Et pour cause, Melissa Roxburgh et J.R. Ramirez n'ont jamais réellement officialisé leur relation amoureuse. Les deux acteurs sont très discrets, notamment sur les réseaux sociaux où J.R. Ramirez a tout de même posté cet été une photo à deux (et masqués), avec leur chien. Pour vivre heureux, vivons cachés comme on dit...