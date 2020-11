Manifest saison 2 : ce qui vous attend dans la suite de la série

Si vous êtes du genre à vous creuser la tête et à aimer vous poser des milliers de questions devant une série Manifest est faite pour vous. Diffusée en mai et juin 2019 sur TF1 pour sa saison 1, la série est de retour avec une suite encore pleine de rebondissements qui va faire chauffer votre cerveau. Souvenez-vous, Manifest suit la famille Stone. Après leurs vacances, Michaela (Melissa Roxburgh), Ben (Josh Dallas) et son fils Cal (Jack Messina) ont pris un avion différent de celui du reste de leur famille. Quand le vol 828 de la Montego Air se pose à New York, les passagers ont l'impression que le temps n'a pas passé alors que cela fait en réalité 5 ans et demi que le vol a disparu. Michaela et Ben vont enquêter en compagnie d'autres passagers pour découvrir ce qu'il s'est réellement passé.

On en était où à la fin de la saison 1 de Manifest ?

Ça fait déjà plus d'un an que le final de la saison 1 de Manifest a été diffusé sur TF1 et on a bien besoin d'un recap ! Souvenez-vous, dans le dernier épisode, Ben découvrait que les passagers du vol 828 avaient une "date de mort" fixée au 2 juin 2024. Grace (Athena Karkanis) dévoilait qu'elle était enceinte mais ne savait pas qui était le père. On découvrait que le Major (Elizabeth Marvel) s'était immiscée dans la vie de Saanvi (Parveen Kaur) en devenant sa psychiatre. Et le meilleur pour la fin : Jared (J.R. Ramirez) se retrouvait face à Zeke (Matt Long) chez Michaela et alors qu'elle débarquait dans l'appartement, un coup de feu résonnait.

La résolution du cliffhanger

Après ce terrible cliffhanger qui nous aura bien fait cogiter pendant des mois, pas de panique : vous allez avoir des réponses dès le lancement de la saison 2 de Manifest (cliquez si vous n'avez pas la patience d'attendre et que vous voulez savoir ce qui vous attend). Indice : personne ne va mourir et c'est déjà pas mal ! Mais cet incident aura tout de même des conséquences pour les personnages concernés, à savoir le triangle amoureux Michaela/Jared/Zeke.