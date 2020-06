Manifest : une saison 3 commandée pour la série

A la fin de la saison 2 de Manifest, alors qu'il approchait de la "date de sa mort" ("death date" en VO), Zeke (Matt Long) était ressuscité. De son côté, Saanvi (Parveen Kaur) tuait le Major (Elizabeth Marvel) et, à Cuba, des pêcheurs retrouvaient dans leurs filets des morceaux du vol 828. Jeff Rake, le showrunner de la série, a teasé la suite dans une interview à TVLine : "Comment est-ce que l'avion a pu atterrir et exploser ET aussi être retrouvé au fond de l'océan ? Quand le monde entier va découvrir cela, ça va faire remonter d'un cran la surveillance et la paranoïa au sujet du vol 828 et de ses passagers."