Grey's Anatomy, Riverdale, Emergence... : les séries qui reviennent (ou pas) en 2020/2021

ABC

Renouvelées : Déjà renouvelée pour deux saisons en 2019, Grey's Anatomy reviendra avec sa saison 17 (oui, déjà !). Son spin-off Station 19 sera aussi de retour pour une saison 4, tout comme Good Doctor (saison 4), A Million Little Things (saison 3) et The Rookie (saison 3). Côté comédies, The Conners aura une saison 3, The Goldbergs une saison 8, black-ish reviendra avec une saison 7 comme son spin-off mixed-ish (saison 2) et American Housewife (saison 5). La nouveauté Stumptown avec Cobie Smulders aura une saison 2.

En sursis : La chaîne n'a toujours pas annoncé le sort de The Baker and the Beauty dont la saison 1 s'est terminée le 1er juin.

Annulées : Plusieurs séries d'ABC se sont terminées cette saison : Bienvenue chez les Huang (Fresh off the Boat) après 6 saisons, How to Get Away with Murder après 6 saisons, Modern Family après 11 saisons et bientôt Agents of SHIELD dont l'ultime saison a débuté fin mai. En plus de ça, la chaîne a décidé d'annuler plusieurs comédies dont Bless this Mess, Schooled et Single Parents. Emergence, diffusée sur TF1, ne reviendra pas non plus.