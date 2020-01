New Amsterdam : la série renouvelée pour 3 saisons, un spin-off à venir ?

New Amsterdam : la série avec Ryan Eggod renouvelée pour 3 saisons

Max Goodwin ne va pas rendre son stéthoscope. Actuellement diffusée tous les mercredis sur TF1 (le dernier épisode de la saison 1 sera diffusé ce mercredi, suivi du lancement de la saison 2 dès la semaine suivante), New Amsterdame a de beaux jours devant elles. La série portée par Ryan Eggold vient d'être renouvelée pour une saison 3 et pour deux autres saisons. Et il n'est pas non plus impossible qu'un spin-off soit bientôt au programme.