This is Us : le casting du remake français dévoilé !

C'est un des projets qui devrait faire parler en 2020 : TF1 prépare actuellement Je te promets, qui est en fait l'adaptation de la série This is Us. Le tournage va débuter à la fin du mois de janvier entre Paris et La Rochelle pour mettre en boîte la saison 1, qui sera composée de 12 épisodes. Comme la série américaine, l'action devrait se dérouler entre le passé et le présent.

Des changements par rapport à la série originale

Ce sont nos confrères d'Allociné qui donnent des nouvelles du projet et qui viennent de dévoiler ce qui nous attend dans la version française de This is Us. Il y aura évidemment quelques changements dans l'intrigue, même si les grandes lignes sont respectées. On suivra Paul et Florence (Jack et Rebecca dans la version US) qui sont sur le point d'accueillir des triplés. En parallèle, Mathis (Randall) est un trader qui vient de retrouver son père biologique, Maud (Kate) est en surpoids et n'arrive pas à maigrir tandis que Michaël (Kevin) est un footballeur célèbre dont la carrière est interrompue après un accident.

Contrairement à la version américaine, ce ne sont pas les mêmes acteurs qui joueront leur personnage en version "âgée". Si Mandy Moore incarne Rebecca dans le passé et dans le présent, deux actrices différentes joueront Florence.

Voici le casting de Je te promets

Découvrez le casting de Je te promets en photos ci-dessous ainsi que l'équivalent des personnages dans la série américaine. Au casting, on retrouve aussi Natacha Lindinger qui jouera Léonie, la femme de Michaël, une actrice. Ce personnage n'existe pas dans la version US.

Florence (Rebecca)

Camille Lou