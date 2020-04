Hawaii 5-0 saison 10 : la fin de la série ne fait pas l'unanimité, le créateur s'explique

Les aventures de l'équipe de Hawaii 5-0 font désormais parties du passé. Comme Arrow ou Esprits Criminels, la série a fait ses adieux avec un final explosif diffusé ce vendredi 3 avril aux USA. Une fin surprise puisque l'annulation de la série n'a été annoncée qu'à la fin du mois de février, alors que le tournage de l'ultime épisode était déjà lancé. Selon les rumeurs, c'est Alex O'Loughlin qui voulait que la série se termine, chose que Peter Lenkov, le créateur, démentait à moitié dans une interview. Mais alors, quelle fin était réservée à l'équipe ?

Un retour inattendu pour la dernière scène

Dans l'ultime épisode, McGarrett déjouait les plans de Daiyu Mei et, heureusement, personne ne mourrait. Mais alors, qu'est-ce-qui a tant énervé certains fans de Hawaii 5-0 ? Le retour, dans l'ultime scène, d'un ancien personnage. McGarett décidait de quitter Hawaï pour prendre du recul et du repos. Alors que son avion était prêt à décoller, il était rejoint par... Catherine Rollins (oui, son ex jouée par Michelle Borth). C'est ensemble que les deux personnages quittaient l'île.

Le showrunner s'explique

Ce retour n'a pas vraiment fait plaisir aux fans de la série mais on dirait que Peter Lenkov n'en a pas grand chose à faire ! "C'est moi qui connais le mieux les personnages selon moi" a-t-il confié à TVLine qui l'a interrogé sur cette fin. "J'ai toujours eu l'impression que Catherine l'aimait. Et j'ai toujours ressenti qu'il y avait quelque chose qui l'avait éloignée et qu'elle ne contrôlait pas. J'ai l'impression que son bonheur à lui était d'être à ses côtés." ajoute le créateur.

Cette fin était également, selon Peter Lenkov, l'occasion de donner une chance à McGarett de s'épanouir dans sa vie personnelle. "Il a toujours vu que Danny était un père génial et j'aimerais qu'il le soit aussi. J'aimerais qu'il ait des petits-enfants et une vie plus remplie" confie le showrunner. Quant à la destination vers laquelle McGarett et Catherine se sont envolés ? "Je n'y ai jamais pensé. J'ai pensé que la série a débuté avec lui arrivant sur l'île et se terminait alors qu'il quittait l'île, que c'est la bonne chose à faire. Et je rappelle qu'il ne pars pas pour toujours ! Il part juste pour trouver la paix." a-t-il ajouté.