Hawaii 5-0 saison 10 : la fin de la série causée par Alex O'Loughlin (McGarrett) ?

Une fin logique pour le créateur

Sortez vos mouchoirs, c'est ce vendredi 3 avril que CBS diffusera le tout dernier épisode de Hawaii Five-0 au terme de sa saison 10. Une fin difficile à accepter pour les fans, mais également pour Peter M. Lenkov (le showrunner), qui a confié à TVLine : "Je pensais que nous aurions la chance d'avoir peut-être une autre saison."

Néanmoins, le papa de la série policière l'a confessé, il n'a pas non plus été surpris par l'annonce de cette annulation : "Chaque année, pour je ne sais quelle raison, je pensais que la série allait s'arrêter. Et je pense que cette fois-ci, la chaîne a trouvé que c'était le bon moment". A une époque où il y a de plus en plus de séries partout, où les audiences s'effritent et alors que les contrats dans Hawaii 5-0 devenaient coûteux, cette fin de parcours semblait écrite : "Il y a tellement de facteurs différents qui entrent en jeu - économiques, tout - et ils ont pensé que c'était le bon moment".

L'annulation causée par Alex O'Loughlin ?

De quoi ainsi comprendre que cette annulation n'est donc pas liée à Alex O'Loughlin ? Exactement. Si l'interprète de McGarrett confiait régulièrement qu'il était prêt à tourner la page et que Peter M. Lenkov a confessé, "Je crois qu'Alex voulait que ce soit sa dernière année", le showrunner a surtout précisé que l'acteur était également toujours partant pour poursuivre l'aventure, "Il n'avait plus de contrat [à la fin de la saison 10], mais il n'en avait plus l'année dernière non plus et un accord avait finalement été trouvé à la dernière minute pour l'étendre d'une saison."

De fait, la responsabilité de la fin d'Hawaii 5-0 ne serait pas à mettre sur ses épaules, loin de là, "Si le studio avait voulu renouveler la série pour une saison 11, je pense qu'il aurait tout fait pour qu'il reste." Il l'a d'ailleurs précisé, les petits commentaires des comédiens dans la presse au sujet de leurs contrats ne sont jamais à prendre au sérieux. Au contraire, il s'agirait simplement de petits stratagèmes de négociations : "Les acteurs disent qu'ils en ont terminé quand ils sont en pleine renégociations pour un contrat. (...) Je pense sincèrement que la plupart du temps, ces discussions sont surtout là pour motiver la chaîne, le studio à sortir le chéquier".

Traduction : CBS n'a pas voulu sortir l'argent nécessaire à la production d'une saison 11. Une situation frustrante, mais également logique après 10 longues années.