Hawaii 5-0 saison 10 : danger, émotion, révélations... premières infos sur la fin de la série

A la surprise générale, Hawaii 5-0 a récemment été annulée par CBS. Aussi, ce sont les 27 mars et 3 avril prochains que la série portée par Alex O'Loughlin, Scott Caan ou encore Meaghan Rath, fera ses adieux aux téléspectateurs au terme d'un double épisode final comptant pour sa saison 10. Et si les créateurs tentent bien évidemment de préserver le plus de mystère possible sur la conclusion de la série, les premières révélations à son sujet sont déjà connues.

Chuck Norris débarque à Hawaii

Aussi, à en croire son synopsis, l'avant-dernier épisode verra "Steve recevoir une lettre posthume ainsi qu'une clé chiffrée de la part de sa mère, tandis que Danny se fera attaquer par une personne prête à tuer pour récupérer cette lettre."

Mais ce n'est pas tout, l'équipe du Five-0 "tentera également d'aider Lincoln Cole, un bon samaritain anonyme recherché par de dangereuses personnes". Rien de bien fou à ce sujet ? Au contraire. A cette occasion, Chuck Norris - l'incontournable Walker Texas Ranger, se glissera dans la peau d'un ex-sergent major afin d'aider ce fameux Lincoln à se cacher. La classe.

Danger, affaire classée et émotion dans le final

Du côté du grand final de la série intitulé 'Aloha', on peut s'attendre à beaucoup de rebondissements et de tensions. Au programme ? "Danny sera enlevé et sévèrement blessé par la femme de Wo Fat, qui sera à la recherche de la clé de chiffrement laissée par la mère de Steve", pendant que ce même Steve réussira enfin à "résoudre l'affaire laissée par son père il y a près de 10 ans".

Du classique sur le papier, mais beaucoup d'émotion à venir à l'écran. Au micro de TVLine, Katrina Law - l'interprète de Quinn Liu, a récemment révélé : "Il va y avoir beaucoup de larmes, pour beaucoup de raisons. Je sais que les fans sont tristes de voir cette série iconique s'arrêter, mais on a cette magnifique scène finale dans laquelle les showrunneurs nous ont laissé la liberté de dire ce que l'on voulait. Et puis en plus des larmes, il y a énormément d'action et de fun".

Enfin, sachez que le final verra quelques têtes connues réapparaître, que ce soit James Marsters (Victor Hesse), William Sadler (John McGarrett) ou bien Mark Dacascos (Wo Fat).

De l'action, de l'amusement, des retrouvailles et de l'émotion ? Un cocktail parfait pour partir sereinement.