Hawaii 5-0 : la saison 10 sera la dernière, la fin annoncée par surprise

Et encore un show à ajouter à la liste des séries qui s'arrêtent en 2020. Alors que Arrow, The Good Place ou bien Esprits Criminels ont déjà tiré leurs révérences, plusieurs autres séries populaires vont s'arrêter prochainement comme 13 Reasons Why, The 100, Homeland... ou bien Hawaii 5-0.

C'est bientôt la fin pour Hawaii 5-0

C'est l'annonce choc de ce week-end : ce vendredi 28 février, la chaîne américaine CBS a annoncé la fin de Hawaii 5-0 après 10 saisons. Le final qui sera un double épisode sera diffusé le 3 avril prochain aux Etats-Unis. Lancée en septembre 2010, Hawaii 5-0 était une série toujours populaire aux Etats-Unis. Contrairement à d'autres, elle a réussi à maintenir ses audiences, rassemblant en moyenne 10 millions de téléspectateurs par épisode lors de sa saison 9 (la série attirait 12 millions de personnes lors de sa saison 1).

Dans le communiqué de presse annonçant la fin du show, Kelly Kahl, présidente de CBS Entertainment, a tenu à remercier l'équipe du show. "Ce n'est jamais facile de dire au revoir à une franchise qui a porté l'héritage de la série originale avec un telle distinction tout en établissant son propre style. Depuis l'épisode 1, Hawaii 5-0 a été un énorme succès pour nous. Grâce aux talents extraordinaires des producteurs, des scénaristes, du casting et de l'équipe, elle a joué un rôle clé durant 10 ans dans nos programme. (...) Nous ne pourrions pas être plus fiers de sa qualité, de sa longévité et nous sommes reconnaissants aux fans passionnés" a-t-elle déclaré.

Une annulation à cause d'Alex O'Laughlin ?

Mais pourquoi une annulation en pleine gloire ? Selon Deadline, cela pourrait bien avoir un lien avec la décision d'un des acteurs de la série, Alex O'Loughlin qui joue McGarrett, de quitter le show. Lors du début de la série, l'acteur a été sérieusement blessé et il s'était murmuré il y a quelques années qu'il avait songé à quitter Hawaii 5-0. Son contrat s'arrêtait à la fin de l'année et "cette fois, il avait l'impression de ne pas pouvoir continuer" précise le site.

"Cette série a été chacun de mes moments éveillés ces 10 dernières années. Où que j'aille sur la planète, dans chaque langue, je suis McGarrett pour ces gens. Ce que l'on a fait, ce que l'on a accompli, c'est extraordinaire. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis reconnaissant. Je suis heureux d'avoir fait partie de ça, partie de cette histoire et ça va me manquer" a fait savoir l'acteur dans un communiqué. Meaghan Rath (Tani) a elle aussi réagi à la nouvelle sur Instagram :