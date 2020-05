How to Get Away with Murder saison 6 : quelle fin pour la série ?

Triste nouvelle pour les fans de How to Get Away with Murder : la série a tiré sa révérence ce jeudi 14 mai 2020 sur ABC. Après 6 saisons, Annalise Keating (Viola Davis), Connor Walsh (Jack Falahee), Oliver Hampton (Conrad Ricamora), Laurel Castillo (Karla Souza), Michaela Pratt (Aja Naomi King), Frank Delino (Charlie Weber), Bonnie Winterbottom (Liza Weil) et les autres ont fait leurs adieux. Mais comment ? Quelle fin nous a réservés la showrunner Shonda Rhimes ? Attention, si vous n'avez pas encore vu le dernier épisode, n'allez pas plus loin dans la lecture de cet article car il contient des spoilers.

Quelle fin pour How to Get Away with Murder ?

Une chose est sûre : alors que la série s'est montrée imprévisible et adepte des cliffhangers improbables tout au long des 6 saisons, la fin n'a pas échappé à la règle. Alors que tout laisse à croire que Wes Gibbins est vivant et qu'Annalise Keating est morte après s'être fait tirer dessus devant le tribunal, il n'en est rien. Après un long combat et de nombreux retournements de situation (merci Nate et Laurel), Annalise a été jugée non coupable des meurtres pour lesquels elle était accusée (dont celui de son mari Sam Keating).

Une double mort déchirante

Heureuse et libre contrairement à Connor qui se fait arrêter, elle ne se fait pas tirer dessus, comme on voulait nous le faire croire. C'est Frank qui, après avoir tué la gouverneur Birkhead (Laura Innes), s'est pris une balle tirée par la sécurité de la gouverneur. Il n'est pas le seul : Bonnie a elle aussi été touchée et meurt dans les bras d'Annalise... Une fin tragique mais qui aurait difficilement pu être autre pour ces deux personnages qui n'ont pas été gâtés par la vie.

Wes toujours vivant ?

Quid des funérailles d'Annalise alors ? Celles-ci ont en réalité lieu des années plus tard et l'avocate a eu le temps de vivre une belle et longue vie, malgré la perte de Bonnie, Frank ou encore sa mère. Eve, Connor et Oliver, qui semblent s'être réconciliés, ou encore Laurel ont tenu à lui dire au revoir. Ce n'est pas Wes que l'on voit, mais Christopher, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son père... Celui-ci clôt d'ailleurs parfaitement la série en donnant son premier cours de droit, écrivant sur le tableau l'intitulé de celui-ci qui n'est autre que "How to get away with murder".